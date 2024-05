Pacers – Celtics, la preview du Game 4 : Boston a le balai en main

Boston n’est plus qu’à une victoire des Finales NBA. Les coéquipiers de Jayson Tatum ont l’occasion de se qualifier dès ce soir à la Bankers Life Fieldhouse. Le coup d’envoi de la rencontre aura lieu à 2h du matin.

L’odeur des Finales NBA n’a jamais été aussi forte dans le Massachussetts depuis juin 2022. Le Miami Heat de Jimmy Butler a pris la porte depuis longtemps et plus personne ne semble en mesure de venir leur contester le titre de meilleure équipe de la Conférence Est. Myles Turner, Pascal Siakam et les autres ont encore une chance, une infime chance.

Pourtant, les Indiana Pacers n’ont été qu’à une poignée de secondes de mener 2 à 1 dans la série, mais ils sont derrière 3 à 0. Sans Tyrese Haliburton, les hommes de Rick Carlisle ont été exemplaire dans le Game 3, portés par un Andrew Nembhard de gala, mais leurs adversaires ne font que monter en puissance.

À l’image de Jayson Tatum. L’ailier des Celtics est beaucoup critiqué depuis le début de ces Playoffs, mais embrasse de plus en plus son rôle de leader. Après une prolongation réussie dans le premier match, la star de Boston a dominé l’ensemble du troisième, une excellente nouvelle pour tout le Massachussetts.

D’autant plus que Jaylen Brown, Jrue Holiday et Derrick White réalisent eux aussi une série de très haute qualité. Les Celtics ne dominent toujours pas outrageusement, mais tout le monde se met en route et ils sont intraitables dans le money-time, marque des très grandes équipes.

Pour ce Game 4, Tyrese Haliburton est toujours incertain tout comme Jrue Holiday et Luke Kornet. Kristaps Porzingis, un temps annoncé de retour pour cette rencontre est finalement encore out. L’intérieur profite de la domination de son équipe pour se remettre en pleine forme avant les probables Finales NBA.

Le dernier match de la Conférence Est de la saison, c’est peut-être ce soir. Une bonne raison de ne pas rater son réveil, à 2h du matin.