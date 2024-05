Portés par une défense étouffante et un collectif hyper solide, les Wolves de Rudy Gobert ont réalisé la deuxième meilleure saison régulière de leur histoire cette année. Néanmoins, on avait des doutes sur leur capacité à bien exécuter lors des fins de matchs serrées, après plusieurs trous d’air dans les quatrièmes quart-temps. Ces vieux démons ressurgissent au pire moment…

Au cours des deux premières séries contre Phoenix et Denver, les Wolves ont prouvé qu’ils pouvaient briller sous les projecteurs des Playoffs. Que ce soit en explosant leur adversaire ou en gagnant des matchs serrés. Mais face à Dallas en Finales de Conférence, les Loups tirent la langue. Trois matchs, trois défaites, trois craquages dans le money-time.

Les Wolves dans le quatrième quart-temps contre Dallas

Game 1 : 26-22 pour Dallas, 24-16 dans les 10 dernières minutes (dont un 13-0), 10-3 dans les 4 dernières minutes.

26-22 pour Dallas, 24-16 dans les 10 dernières minutes (dont un 13-0), 10-3 dans les 4 dernières minutes. Game 2 : 30-22 pour Dallas, 11-3 dans les 4 premières minutes, 6-0 dans la dernière minute.

30-22 pour Dallas, 11-3 dans les 4 premières minutes, 6-0 dans la dernière minute. Game 3 : 29-20 pour Dallas, 14-3 dans les 5 dernières minutes (dont 0 point marqué pendant 3 minutes).

Les chiffres sont sans appel.

Alors que les Wolves étaient en position de l’emporter à chaque fois, ils ont flanché au pire moment pendant que Dallas – porté notamment par Luka Doncic et Kyrie Irving – brillait par son exécution des deux côtés du terrain.

“Le basket n’est pas une science exacte, mais on doit trouver des moyens pour élever notre niveau de jeu quand ça compte. Les six dernières minutes, on doit élever notre niveau partout. Partout. On doit continuer à se faire confiance. Individuellement, voir où chacun peut progresser, et collectivement, on doit être fidèles à nous-mêmes.” – Rudy Gobert après le Game 3 (via ESPN)

Dans les fameuses six dernières minutes dont parle Rudy Gobert, les Wolves ont pris un 14-5.

Rudy n’était pas sur le terrain au début de cette période. Minnesota alignait Mike Conley, Anthony Edwards, Kyle Anderson, Karl-Anthony Towns et Naz Reid (Gobert est revenu alors qu’il restait 3m21 à jouer), alors qu’en face Dallas alignait son cinq de départ.

Ce qu’on a pu remarquer ? Défensivement, les Wolves ont pris des très gros shoots sur la tête, que ce soit de la part de Kyrie Irving ou Luka Doncic. Si la stratégie de jouer ces gars-là en un-contre-un est discutable, ce sont plutôt de bonnes possessions défensives. Par contre, le 3-points ouvert accordé à P.J. Washington dans le corner (à 104-104, 3m38) est inexcusable, avec Anthony Edwards qui tourne le dos au jeu avant d’essayer de contester le shoot. Trop tard.

This was a crucial misread by Anthony Edwards. He signaled for Mike Conley to switch onto Kyrie Irving but, for some reason, didn't get out on P.J. Washington.

The three sparked a 12-3 run the rest of the way and was a demoralizing bucket in real-time. pic.twitter.com/CXsQWpurl6

— Charlie Walton (@CharlieWaltonMN) May 27, 2024

Ce tir primé de PJW ressemble au tournant du match, les Mavs ne lâchant plus jamais leur avantage au score.

Offensivement, on a vu une possession qui se termine par un shoot compliqué de Kyle Anderson suite à une prise à deux sur Anthony Edwards. On a vu une autre possession où Ant-Man lâche la balle pour ne plus la revoir, la possession n’allant nulle part et se terminant par un shoot à 3-points de Mike Conley à la fin des 24. On a vu Naz Reid lâcher un lancer-franc en route. On a vu Edwards se rater sur une pénétration, puis Karl-Anthony Towns prendre un shoot à 3-points précipité.

Autant de possessions stériles, et de munitions gâchées. Tout ça pour ensuite voir Daniel Gafford mettre le couvercle en bâchant Mike Conley puis en concluant un alley-oop de Luka Doncic.

Résultat : ça fait 3-0.

__________

Source texte : ESPN