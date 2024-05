Ces derniers jours, les meilleurs jeunes d’Europe (+ la Team Overtime, USA) ont pu s’affronter du côté de Berlin dans le cadre du Adidas Next Generation Tournament (ANGT). Un tournoi dans lequel de jeunes pépites françaises ont brillé, en particulier Nolan Traoré mais aussi Nathan Soliman.

Les deux joueurs du Pôle France n’ont pas quitté la capitale allemande les mains vides. Si la déception était de mise après la défaite en finale contre le Real Madrid hier, Nolan Traoré et Nathan Soliman ont tous les deux été récompensés.

Le premier a été nommé dans le meilleur cinq de la compétition, aux côtés de Kasparas Jakuciones (Barcelone), Hugo Gonzalez (Real Madrid), Parker Robinson (Overtime Elite) et Jack Kayil (Mega MIS Belgrade). Voici un petit rappel de ses performances, lui qui a terminé meilleur marqueur de la compétition.

Le second a lui été nommé “Rising Star” de la compétition, autrement dit meilleur jeune. Si vous vous demandez comment on peut être nommé meilleur jeune d’une compétition de… jeunes, eh bah sachez que Nathan Soliman vient à peine d’avoir 15 ans et qu’il vient de briller dans une compétition d’U18.

9 points vs Overtime Elite

9 points, 5 rebonds vs ALBA Berlin

4 points, 3 rebonds vs Barcelone

11 points, 3 rebonds vs Real Madrid

Sources texte : Overtime, Mundo Deportivo