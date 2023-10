Nathan Soliman (Pôle France) colle 15 points pour sa première en NM1… à seulement 14 ans !

Véritable phénomène physique d’1m98, le (très) jeune Nathan Soliman a effectué ses débuts en Nationale 1 (3e division) avec le Pôle France, l’INSEP du basket tricolore. À seulement 14 ans, il a inscrit 15 points face à Besançon et impressionné énormément d’observateurs.

Difficile de ne pas parler de futur monstre du basket français quand l’on évoque le dossier de Nathan Soliman. Depuis ses débuts dans le monde de la balle orange, il roule sur tout le monde. NS passe les étapes sans sourciller et avec une précocité énorme. Hier soir, il a effectué sa première avec l’équipe fanion du Pôle France. Après être passé par le championnat U18 France tout en maîtrise et domination, c’est face aux pros de Besançon qu’il a pu montrer qu’il avait l’étoffe d’un futur grand.

Le résultat ? 15 points, 6 rebonds et 1 passe décisive à 71,4% au tir. Voilà. À 14 piges, dans une division professionnelle réputée pour son intensité physique. En prime, la victoire. Sachez que pour le Pôle France – dont l’objectif est de former des joueurs à haut potentiel, et donc pas concerné par la relégation – remporter un match est assez rare en NM1. Cela résulte d’une performance collective très solide et d’individualités capables de se sublimer.

Entré avec deux années d’avance à l’INSEP, Nathan Soliman incarne ce matin un peu plus l’espoir du basket français, à l’heure où Victor Wembanyama casse la baraque en pré-saison avec les Spurs. Pas de précipitation non plus, on parle d’un jeune qui ne pourra prétendre à la NBA… qu’en 2028. De quoi lui laisser le temps de faire maturer son jeu en NM1, puis d’aller voir l’élite française et pourquoi européenne si son niveau le lui permet. En attendant, le mieux reste de profiter de ses matchs les uns après les autres sans en faire trop, histoire qu’il ait toute la concentration requise pour progresser au sport qu’est le basketball.

Source : CFBB