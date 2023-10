Épatant cette nuit dans son match de présaison face au Heat, Victor Wembanyama a encore impressionné tout le monde, dont son entraîneur Gregg Popovich qui commence pourtant à bien le connaître.

En conférence de presse d’après-match, Pop a bien évidemment été interrogé sur la performance de son phénomène Victor Wembanyama, auteur de 23 points, 4 rebonds, 4 passes et 3 contres en 23 minutes face au Heat. Le légendaire coach des Spurs s’est notamment exprimé sur l’utilisation de Wemby durant la rencontre.

“Il va jouer aux postes 4 et 5 cette saison, cela dépendra des match-ups et ce genre de choses. Il est évidemment un joueur talentueux, qui essaye de trouver sa place avec beaucoup d’humilité. Je n’ai appelé qu’un seul système pour lui ce soir, et je crois qu’il a terminé avec plus de 20 points. Il a réussi ça car c’est un bon joueur de basket, et il comprend le jeu. On doit s’assurer de pouvoir mélanger ça avec tout le reste.”