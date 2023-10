La pré-saison NBA poursuit son cours avec cette fois une petite nuit au programme. Seulement trois matchs cette nuit mais un gros duel Trae Young – Zion Williamson à heure française, ça nous hype plutôt bien !

Le programme de la soirée :

21h30 : Hawks – Pelicans

1h30 : Knicks – Wolves

3h : Jazz – Blazers

Trois matchs cette nuit, dont un à heure française pour ceux qui voudront profiter d’une soirée de basket chill ou tout simplement avoir un fond visuel lors d’un petit repas entre copains. On commence ainsi avec Hawks – Pelicans et une nouvelle occasion pour Zion Williamson de nous faire saliver en pensant à une saison pleine de sa part. Qu’on soit clair, il ne joue que 10 à 15 minutes… mais c’est du très lourd. En face, Trae Young et sa clique continueront leur process de préparation tranquille, objectif 0 blessures quoi qu’il arrive.

La suite ? C’est à 1h30, on se retrouvera entre oiseaux de nuit pour voir Evan Fournier sur le terrain, un vrai motif pour rester debout vu les déclarations récentes de Tom Thibodeau qui n’augurent rien de croustillant pour la saison à venir du français. À lui de cartonner individuellement pour faire son trou, bien que la position du coaching staff des Knicks semble bien ancrée. Les Wolves auront eux besoin de trouver de la confiance pour enfin réaliser une saison à leur niveau, c’est à dire Play-in Playoffs.

Enfin, un peu de Rayan Rupert et de Scoot Henderson avant d’aller au pieu, c’est à 3h du matin. Lauri Markkanen et Walker Kessler pour challenger ces jeunes Blazers et surtout Deandre Ayton, qui s’est un peu tâché le futal face aux Suns dans la nuit de jeudi à vendredi. Les stars des Suns joueront à petite dose, mais c’est bien assez pour nous envoyer au lit avec de doux rêves de NBA. Patience, il ne reste plus que dix jours !