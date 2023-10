Déjà performant lors du premier match de présaison des Warriors face aux Lakers, Jonathan Kuminga a remis le couvert cette nuit. Deux matchs convaincants de la part du jeune ailier de Golden State, qui laisse présager de belles choses pour la saison à venir.

24 points (8/14 au tir, 4/8 à 3-points, 4/5 aux lancers), 8 rebonds, 4 passes, 2 contres en 24 minutes.

26 points (9/12 au tir, 3/5 à 3-points, 5/7 aux lancers), 3 rebonds, 3 passes, 2 interceptions en 27 minutes.

En l’espace de deux matchs de présaison face aux Lakers, Jonathan Kuminga a marqué les esprits. Vous nous direz que ce n’est que de la présaison, et c’est vrai, mais l’ailier de 21 ans pouvait difficilement mieux démarrer sa troisième campagne NBA. Agressif, déterminé, et jouant avec l’intention de faire mal à l’adversaire (dans le bon sens du terme), le gamin grandit à vue d’œil.

On connaissait déjà ses énormes qualités athlétiques. Il a montré aussi en deux saisons NBA qu’il pouvait défendre dur au plus haut niveau grâce à son profil physique impressionnant (2m01, 102 kilos, 2m10 d’envergure). Mais ce que montre Jonathan Kuminga actuellement, ce sont ses progrès sur le plan offensif, en attaquant à la fois le panier comme il sait le faire tout en ayant confiance en son shoot extérieur. Et c’est exactement comme cela qu’il va pouvoir atteindre le cap supérieur dans sa jeune carrière.

“J’aime son agressivité. Il shoote la balle avec beaucoup de confiance, il est plus actif au rebond par rapport à ses deux premières saisons et on veut que ça continue. Il a montré aussi ses qualités athlétiques et il fait du bon boulot.” – Steve Kerr sur Jonathan Kuminga, après le premier match face aux Lakers

Durant ses deux premières saisons NBA, Kuminga a connu des hauts et des bas avec les Warriors. Parfois titulaire, parfois abonné au banc, le septième choix de la Draft 2021 a manqué de régularité à différents niveaux, ce qui lui a forcément joué des tours au sein d’une équipe hyper compétitive comme les Warriors. Le talent et le potentiel n’ont jamais été un problème pour lui, mais il doit gagner en rigueur pour vraiment exploser. Les premiers signes en cette saison 2023-24 sont – on peut le dire – très encourageants.

Avec le départ de Jordan Poole cet été, il y a en plus un vrai spot à prendre dans le rôle d’energizer en sortie de banc. À Jonathan Kuminga de saisir l’opportunité des deux mains pour espérer changer de dimension.