Les 30 Previews en 30 Jours sont lancées ! La saison 2023-24 débutera le 24 octobre et comme chaque année, on vous présente chacune des 30 franchises de la ligue, en détail, à travers des articles évidemment mais aussi avec une preview en vidéo, tous les jours à l’heure du déjeuner. Aujourd’hui ? Place à la preview des Sacramento Kings !

Au menu ? Le coup d’œil dans le rétro, le marché de l’été, le roster, la question de la mort, le Gérard d’Or, le pronostic… on prend les mêmes et on recommence en tentant de se projeter au mieux pour cette nouvelle saison !

“Sur une échelle du kif de 1 à 10, les Kings nous ont fait une saison à 47”. A 48 même, 48 comme le nombre de victoires de Sacto en 2022-23. De’Aaron Fox dans le money time, Light The Beam, la fanbase des Rois qui en lâche des larmes de joie et un retour en Playoffs 17 ans plus tard, en poussant les champions en titre jusqu’à un Game 7 ? Pincez-vous l’oreille ceci n’est pas un rêve.

Après une saison dans les nuages on repart donc cette fois-ci avec un statut assez nouveau, un statut de contender. A voir si les Kings seront capables d’assumer une deuxième saison au top, en tout cas le roster est quasi inchangé et Mike Brown a même récupéré JaVale McGee, Sasha Vezenkov et Chris Duarte pour faire un peu plus que chauffer le banc. Alors, on light the beam en 2024 ou on remballe notre hype dans les cartons ? Envoyez la preview des Kings !