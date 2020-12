NBA Preview 2020-21 : les Sacramento Kings ! Apéro TrashTalk

On y est, c’est le retour de la série préférée de ta série préférée, sur la chaine YouTube préférée de ta… c’est bon on a compris. 22 jours, 30 previews, vous connaissez le principe, et une série qui nous emmènera donc jusqu’au 22 décembre et le grand départ de la saison NBA 2020-21. Au programme aujourd’hui ? Direction Sacramento pour la preview des Kings.

Les saisons se suivent et se ressemblent à Sacramento, où l’on préfère ruminer 2002 plutôt que de s’imaginer en Playoffs. Il y a pourtant de belles raisons de sourire hein (émergence de De’Aaron Fox, émergence… potentielle de Marvin Bagley III, énergie de Richaun Holmes, vétérans solides), sauf qu’une fois tous ces ingrédients mis dans le même saladier… on a toujours un cuistot bourré pour mettre du mauvais pinard et foirer la préparation. Le tout dans une Conférence Ouest qui se reconstruit sans cesse, forte de bastions à un tout autre niveau, et voilà comment on se retrouve chaque année à se bagarre entre le dixième place et la… dernière. Faut que ça change mais est-ce que ça va changer, bonne question tiens, mais en tout cas cette année encore on va se marrer, et c’est bien le plus important.

