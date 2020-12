NBA Preview 2020-21 : les Portland Trail Blazers ! Apéro TrashTalk

On y est, c’est le retour de la série préférée de ta série préférée, sur la chaine YouTube préférée de ta… c’est bon on a compris. 22 jours, 30 previews, vous connaissez le principe, et une série qui nous emmènera donc jusqu’au 22 décembre et le grand départ de la saison NBA 2020-21. Aujourd’hui ? On part direction l’Oregon avec l’analyse fine des Blazers !

Le vent souffle les plaines de l’Oregon et cette saison ce vent est chaud. Une équipe déjà très League Pass la saison passée à défaut d’être compétitive mais une Free Agency tellement réussie qu’on se pose désormais quelques questions. Les Blazers peuvent-ils devenir plus qu’une semi-darling de régulière et faire peur à tout le monde une fois les Playoffs venus ? Damian Lillard peut-il passer la vitesse supérieure, déjà qu’il va bien assez vite, et nous sortir une saison de giga MVP ? Lillard donc, mais également ses lieutenants McCollum et Nurkic, l’apport inédit de Carmelo Anthony en sortie de banc, des role players terriblement utiles et sous-cotés (Covington, Kanter, Hood), de la jeunesse (Trent Jr., Simons), bref un paquet de bulles dans le champagne d’une bouteille que les Blazers aimeraient enfin ouvrir en toute fin de saison. Fallait qu’on en parle, alors on en parle.

