Les 30 Previews en 30 Jours sont lancées ! La saison 2023-24 débutera le 24 octobre et comme chaque année, on vous présente chacune des 30 franchises de la ligue, en détail, à travers des articles évidemment mais aussi avec une preview en vidéo, tous les jours à l’heure du déjeuner. Aujourd’hui ? Place à la preview des Houston Rockets !

Au menu ? Le coup d’œil dans le rétro, le marché de l’été, le roster, la question de la mort, le Gérard d’Or, le pronostic… on prend les mêmes et on recommence en tentant de se projeter au mieux pour cette nouvelle saison !

Incroyable gloubi-boulga à Houston cette saison, avec des jeunes au potentiel certain, des anciens capables de ramener l’expérience nécessaire, un coach plutôt référencé. Le combo est assez fou, sur le papier, et si Ime Udoka arrive à articuler tout ça attention les yeux et à la barre des 30 victoires. Humour incroyable et si vous aimez les calembours lancez immédiatement cette vidéo, 45 minutes de bonne humeur qui devraient introduire une saison qui peut très vite partir dans tous les sens. La vie qu’on aime, les Rockets qu’on aime.