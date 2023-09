Deandre Ayton, un nouveau départ chez les Blazers

Impliqué dans le transfert XXL de Damian Lillard, l’ancien pivot des Suns Deandre Ayton quitte Phoenix pour rejoindre Portland. Un nouveau chapitre s’ouvre ainsi dans la carrière du numéro 1 de la Draft 2018, qui a bien besoin d’un nouveau départ.

Deandre Ayton et les Suns, c’est donc officiellement terminé.

Après cinq saisons faites de hauts et de bas dans l’Arizona, le pivot de 25 ans va quitter l’air chaud de Phoenix pour rejoindre le climat pluvieux de Portland. Pas la même météo, mais surtout pas les mêmes franchises, les Suns faisant all-in sur le titre NBA tandis que les Blazers font all-in sur la reconstruction post Damian Lillard. Un changement radical donc. Changement qui représente une belle opportunité pour Ayton, mais ce sera à lui de prouver qu’il peut véritablement la saisir.

Parfois frustré par son rôle aux Suns, parfois frustrant par son manque d’impact et sa softitude, Deandre Ayton ne pourra plus se cacher derrière l’excuse du “manque de responsabilités”.

Aux Suns, le nouveau coach Frank Vogel comptait surtout sur Ayton en défense avec comme objectif de le relancer pour en faire un joueur calibre All-Star. Mais avec Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal dans l’équipe, pas besoin d’être un grand expert du basket pour comprendre que Deandre n’aurait pas eu beaucoup de munitions offensives, en tout cas le nombre de munitions qu’il estime mériter du haut de son statut (1er choix de draft, contrat de 130 millions de dollars sur quatre ans). On a vu par le passé chez les Cactus que cela pouvait l’agacer, et ça s’est traduit notamment par quelques frictions avec son ancien coach de Phoenix Monty Williams.

Aux Blazers. Dede débarque dans une équipe jeune où il devra s’imposer comme un élément clé de la reconstruction autour des Scoot Henderson, Shaedon Sharpe et Anfernee Simons. Des opportunités, il en aura. Le talent, les skills et les qualités athlétiques, il les possède déjà pour devenir un pivot impactant des deux côtés du terrain. Mais Ayton peut-il véritablement se bouger pour maximiser son très gros potentiel ? Elle est là la vraie question.

À Portland, on verra si l’irrégularité de Deandre était vraiment liée à l’environnement dans lequel il se trouvait, ou si le problème venait avant tout de lui. Deux scénarios semblent possibles dans l’Oregon : soit Ayton profite de ce transfert pour s’éclater dans une équipe sans pression de résultat et franchir un vrai cap sur le plan individuel, boostant par la même occasion la reconstruction des Blazers. Soit Dede fait du Dede comme à Phoenix, et frustre par son manque d’engagement la fanbase de Portland, qui est aujourd’hui pleine d’espoir le concernant.

Pour résumer, c’est l’heure de vérité pour Deandre Ayton.

Cela ne veut pas dire qu’on attend des matchs en 30 points – 15 rebonds de sa part dès sa première apparition chez les Blazers. Cela veut surtout dire qu’il doit bien s’intégrer dans le projet Portland, pour prouver à terme qu’il est capable d’être l’un des piliers d’une franchise NBA compétitive.

À lui de jouer.