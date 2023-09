Le Heat a raté Damian Lillard, et maintenant on fait quoi à Miami ?

Favori pour accueillir Damian Lillard après la demande de transfert de ce dernier vers Miami, le Heat de Pat Riley a finalement vu les Milwaukee Bucks lui griller la politesse en récupérant Dame via un blockbuster deal avec Portland ce mercredi. Un pari perdu qui laisse la franchise floridienne dans un climat d’incertitude à moins d’un mois du début de la saison NBA.

On se rappelle encore des montages Twitter du début de l’été, avec Damian Lillard sous un maillot du Heat aux côtés de Jimmy Butler et Bam Adebayo. On réfléchissait déjà à comment ce nouveau Big Three allait jouer ensemble, et si Miami allait automatiquement devenir le favori à l’Est après son énorme run en Finales NBA.

Nous sommes aujourd’hui le 28 septembre 2023, et on peut officiellement jeter tout ça à la poubelle.

On l’a appris hier soir, sous les coups de 20h30 : Damian Lillard va rejoindre Giannis Antetokounmpo chez les Milwaukee Bucks. Un énorme transfert qui a eu l’effet d’un séisme sur la planète NBA, séisme ressenti tout particulièrement du côté de la Floride.

Durant tout l’été, Miami s’imaginait récupérer Dame malgré les réticences du manager des Blazers Joe Cronin, pas emballé par le package floridien. Pat Riley et ses sbires gardaient néanmoins la confiance au vu de la volonté affirmée de Lillard de rejoindre South Beach. Peut-être un peu trop. On ne sait pas exactement jusqu’où le Heat est vraiment allé pour tenter de convaincre Cronin, ou si ce dernier était complètement fermé à l’idée d’envoyer sa superstar en Floride. La réalité, c’est que Damian Lillard portera un autre maillot que celui de Miami lors des saisons à venir, et ça met le Heat dans une situation plutôt compliquée à l’approche de la campagne 2023-24.

Well, with the dust settled…here’s your current 2023-24 Miami Heat:

Jimmy Butler

Bam Adebayo

Tyler Herro

Caleb Martin

Kevin Love

Kyle Lowry

Josh Richardson

Haywood Highsmith

Nikola Jovic

Jaime Jaquez Jr.

Duncan Robinson

Thomas Bryant

Orlando Robinson#HEATCulture pic.twitter.com/SPnBZjmAus

— Matt Hanifan (@mph_824_) September 27, 2023

Cet été à Miami, beaucoup de choses étaient conditionnées autour de ce potentiel transfert de Damian Lillard (et son contrat XXL) au Heat. Pat Riley, Andy Elisburg et Cie ont volontairement passé leur tour sur certains dossiers à la Free Agency, tout en laissant partir des joueurs qui représentaient des pièces importantes de la réussite floridienne la saison dernière. C’est ainsi qu’on retrouve des mecs comme Gabe Vincent et Max Strus dans la colonne des départs, et que les principales arrivées sont… un rookie – Jaime Jacquez Jr. – et un ancien de la maison sur le déclin (Josh Richardson).

Alors évidemment, l’effectif actuel du Miami Heat reste compétitif. Quand vous possédez Jimmy Butler et Bam Adebayo en tant que leaders, vous êtes forcément compétitifs, surtout si Bam franchit un nouveau cap en attaque. N’oublions pas que Tyler Herro – longtemps en instance de départ – est toujours là et qu’il apportera cette folie offensive qui manquait parfois à Miami lors des Playoffs 2023. N’oublions pas non plus que le non-transfert de Dame va permettre à Miami de garder de la profondeur. Enfin, avec le coach Erik Spoelstra à la baguette, on sait déjà qu’un no-name non drafté va devenir une pièce importante de la rotation (coucou Haywood Highsmith) et que les jeunots vont progresser.

Néanmoins, on ne va pas se mentir : le Miami Heat est aujourd’hui moins bien armé pour gagner le titre qu’il y a quelques mois.

The Heat are interested in Jrue Holiday, per @RealGM pic.twitter.com/7MLqtzzioI

— NBACentral (@TheDunkCentral) September 27, 2023

Sans manquer de respect à R.J. Hampton et Cheick Diallo, arrivés hier à South Beach, ce ne sont pas eux qui vont consoler les fans du Heat après l’échec du transfert de Lillard. Ce qui pourrait permettre à Miami de rebondir, c’est de récupérer Jrue Holiday, actuellement sur les tablettes de l’équipe floridienne si l’on en croit les dernières rumeurs. Pour rappel, Holiday a été envoyé chez les Blazers dans le cadre du trade de Lillard, mais Portland ne compte pas le conserver. Champion NBA avec les Bucks en 2021 et véritable référence défensive sur le poste de meneur, Jrue Vacances serait une très bonne addition pour le Heat. On va même plus loin : Miami a besoin d’un joueur calibre All-Star comme Jrue pour pouvoir répondre à ses grosses ambitions.

Dans une Conférence Est qui s’annonce une nouvelle fois très compétitive avec Milwaukee en nouveau favori et Boston en embuscade, on voit mal le Miami Heat refaire le coup de l’an passé quand il a réussi à se frayer un chemin jusqu’en Finales NBA. Jimmy Butler vient d’avoir 34 ans, Kyle Lowry va en avoir 62, et la qualité globale de l’effectif semble actuellement insuffisante pour vraiment faire face à cette concurrence qui s’est renforcée. Les fans de Miami nous diront qu’il ne faut jamais sous-estimer la Heat Culture, et c’est vrai. Mais la Heat Culture ne pourra pas faire des miracles tous les ans.

Vous l’avez compris, Pat Riley va devoir répondre et vite. Ça tombe bien, il est plutôt doué pour ça.