Une annonce XXL, et un succès fou dès ses débuts. Pour le premier Voyage TrashTalk organisé à New York en janvier 2024, vous avez été nombreuses et nombreux à répondre présents dans les réservations comme dans les commentaires ! Et en voyant le nombre de questions posées, nous avons souhaité vous répondre dans cet article, en détail.

Sold out.

En 12h.

Non, ce n’est pas une faute de frappe.

En l’espace de 12h seulement, les 70 places pour le tout premier Voyage TrashTalk sont parties dans les mains de futurs spectateurs de 2 matchs NBA exceptionnels : Knicks – Lakers au Madison Square Garden, et Nets – Suns au Barclays Center.

Autant vous dire que toute l’équipe de TrashTalk et celle de Gate One Voyages a été sous le choc en voyant autant de hype et d’engouement. Impossible de commencer cette FAQ sans vous dire merci, merci à toutes et à tous pour vos messages, votre soutien, merci pour avoir réservé aussi rapidement, ce qui nous permettra de préparer au top du top ce futur voyage légendaire. On a trop hâte, ça va être INCROYABLE.

De nombreuses questions ont été posées sur l’ensemble des réseaux sociaux, nous avons donc compilé celles-ci et décidé d’y répondre autant que possible.

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à les poser et nous ferons de notre mieux pour y répondre !

Est-ce que ce Voyage TrashTalk est sold-out ? Si oui, peut-on s’inscrire sur liste d’attente en cas de désistement ?

Oui, comme dit plus haut le voyage est déjà sold out. Cependant, une liste d’attente a été mise en place sur la page officielle du voyage, vous pouvez donc vous y inscrire. En cas de désistement, vous serez informés et la prochaine personne sur la liste d’attente sera contactée afin de savoir si elle souhaite rejoindre le groupe !

Est-ce que les Voyages TrashTalk sont accessibles aux mineurs ?

Ce voyage est en effet accessible pour les mineurs, tant que la personne est accompagnée. Nous ne souhaitons pas avoir de mineurs sans accompagnateurs, et dans le cas où le mineur est accompagné de personnes qui ne sont pas ses parents, il faudra prévoir une autorisation de sortie de territoire. Par ailleurs, le mineur peut éventuellement être interdit de certains lieux, bars, restaurants, puisqu’il s’agit du sol américain. Donc les lois de l’Oncle Sam seront appliquées au groupe, même si on vend du rêve tous ensemble.

Est-ce que les Voyages TrashTalk sont accessibles pour les voyageurs en fauteuil roulant ?

Oui, tout à fait. Cependant, certaines destinations comme New York ne se prêtent pas très bien aux personnes à mobilité réduite, notamment pour le métro, les trottoirs très chargés et parfois en mauvais état, sans parler des aléas météorologiques. Dans le cas où une personne à mobilité réduite souhaite s’inscrire, celle-ci doit se faire avec un accompagnateur qui puisse gérer les déplacements et l’assistance durant l’intégralité du séjour.

Je suis au Canada : est-ce possible de se joindre au voyage en venant du Québec par exemple, sans billet d’avion ?

En souhaitant créer la meilleure expérience possible, nous considérons que le voyage et la construction du groupe commence dès l’aéroport de départ. Ambiance team building et grands selfies à l’embarquement, la base. Il sera possible de mettre en place une formule sans billet d’avion par la suite, mais nous n’y sommes pas encore. Nous voulons réussir un superbe premier Voyage TrashTalk, et nous ferons le bilan une fois rentrés en France ! Pour les personnes en Europe, des déplacements seront organisés pour rejoindre Paris, afin de prendre l’avion tous ensemble.

Est-ce que Alex fera aussi partie du voyage ?

Malheureusement pour les fans du pépère, non ! Bibi et Benoît de l’équipe TrashTalk seront avec vous, ainsi qu’un membre de l’équipe Gate One Voyages. On lui enverra une carte postale de la statue de la liberté, avec des gros bisous, évidemment.

Est-ce que vous allez faire des Voyages TrashTalk sur la Côte Ouest ?

Côte Ouest, côte Est, Midwest, Budapest, tout est envisageable ! Cependant, nous voulons avant tout assurer ce premier Voyage TrashTalk, c’est-à-dire nous assurer que l’expérience est exceptionnelle pour chaque personne prenant part à l’aventure. Si le succès est à la hauteur et nous sentons que d’autres destinations doivent être envisagées à l’avenir, nous nous pencherons dessus. Avec, évidemment, le souhait de rester dans le monde du rêve, unique, et des voyages que vous trouverez nulle part ailleurs. Mais avant ça, New York is the place toubi.

Pour les lits dans l’hôtel, pourquoi ne pas proposer plus de places en quad et/ou doubles au lieu des simples ?

Avec l’équipe de Gate One Voyages, nous avons jonglé sur les stocks twin / doubles / single tout au long de la soirée pour faire en sorte que les personnes aient le choix sur les différents types de chambre. Concernant les chambres en quad par exemple, nous avions prévu 24 personnes en quad et compte tenu de l’engouement nous avons étendu l’offre à 28 en direct. Ce sont ces chambres qui ont été évidemment sold out en premier, étant les moins chères. Mais nous n’avons pas souhaité rajouter de stock sur les quads car nous ne voulions pas risquer que l’établissement nous dise ensuite qu’ils n’en disposent plus. En prenant toutes vos demandes en compte, nous allons voir après ce premier voyage comment proposer les formules idéales, pour tous !

Il y avait marqué 500€ sur le site de Gate One Voyages, c’est donc 500€ le Voyage TrashTalk à New York ?

Alors malheureusement, non. D’ailleurs, soyons clairs : si vous trouvez une agence qui vous propose 1 aller-retour Paris – New York avec 2 matchs de NBA, 5 nuits en plein Manhattan, une carte métro illimitée et d’autres surprises et visites, tout ça pour 500€ seulement ? On veut bien que vous nous contactiez, car cela relèvera plus du danger voire de l’escroquerie que du bon plan. Ceci étant dit, nous pouvons comprendre que le tarif qui était affiché en front n’était pas le plus clair, et nous ferons en sorte que les options tarifaires soient mieux exposées dans la description du voyage la prochaine fois. Nous remercions cependant les personnes qui ont vite compris qu’il s’agissait d’un premier versement : les 500€ représentent le premier acompte, afin de valider et verrouiller sa place dans le voyage. Le montant restant à payer dépend de l’option de chambre que vous avez sélectionnée, un point sur lequel nous allons revenir en détail tout de suite.

J’ai payé mes 500€ d’acompte, quand dois-je régler le reste ?

Les équipes de Gate One Voyages vont revenir vers vous (ou sont déjà revenues vers vous), afin de vous donner les détails précis concernant le règlement restant. Ce qui prend en compte la date limite pour réaliser ce versement, les modalités, et évidemment le tarif final en fonction du type de chambre que vous avez sélectionnée. Spoiler, on ne va pas vous demander de régler ça en 48h, façon Liam Neeson dans Taken. Vous aurez du temps pour effectuer ce versement, car mine de rien il ne s’agit pas d’un petit budget et nous voulons que vous soyez le plus tranquille possible pour aborder le voyage en janvier !

Si j’ai réservé une chambre en quad, ça veut dire que je vais avoir 4 lits rien que pour moi ?

Non, si vous avez réservé une place dans une chambre en quad, cela veut dire que vous allez être dans une chambre avec 3 autres personnes du voyage ! Ce qui devrait garantir des échanges passionnés et de nouvelles amitiés créées, parce qu’entre Michel fan des Knicks et Philippe fan des Lakers, ça va débattre jusqu’à pas d’heure sur le match et la saison à venir de chaque franchise. Bien évidemment, nous avons anticipé les scénarios pour des voyageurs et des voyageuses, et nous avons fait en sorte que les chambres soient bien constituées : provenance géographique, tranche d’âge, mixité ou non, couleur des chaussettes. Si vous avez réservé votre place dans ce Voyage TrashTalk et avez d’autres questions précises sur les chambres, n’hésitez pas à contacter Gate One Voyages directement sur leur site ou leur compte Instagram.

Est-ce que vous allez penser à faire des Voyages TrashTalk pendant les vacances scolaires ?

Nous avons vu beaucoup de personnes qui étaient fortement intéressées par ce premier voyage, et qui n’ont malheureusement pas pu y participer car il se déroule en période scolaire. Pose de congés, garde, pas facile de bloquer 7 jours comme ça dans l’année et nous le comprenons parfaitement. Nous avons donc pris compte de ces retours, et nous verrons par la suite si nous pouvons combiner le meilleur des deux mondes, c’est-à-dire de grands matchs NBA avec une période de voyage à prix accessibles, tout ça pendant les vacances scolaires. Plus facile à écrire qu’à faire, mais nous aurons cette spécificité en tête lors de nos futures réflexions. Courage à la team profs !

Les prix sont cools pour tout ce qu’on a de prévu ! Mais est-ce qu’on sait déjà tout ce qu’on aura sur place ?

Déplacement en avion, transfert hôtel – aéroport, 2 matchs de NBA, fan experience, visite de New York, 5 nuits en plein Manhattan, carte de métro illimitée, ça c’est déjà acté sur le papier. Maintenant si vous connaissez TrashTalk depuis plusieurs années, vous vous doutez bien qu’en petits coquins que nous sommes nous vous avons réservé quelques surprises… On ne peut pas en dire plus, mais c’est loin d’être fini pour ce qui vous attend à New York !

New York fin-janvier, on va se les peler à mort non ?!

C’est sûr que si vous vous pointez à l’aéroport en t-shirt et avec 3 paires de tongs et des lunettes de soleil dans votre valise, on va s’asseoir à table et discuter ensemble de l’approche de l’expérience. Nous partons à New York en plein hiver, donc l’ambiance sera bien plus doudoune et café chaud que transat et gin-tonic. Mais c’est ça aussi, la magie de NYC ! C’est New York sous la neige, c’est le plaisir de se retrouver au chaud pour parler basket après une belle journée de découverte dehors, et ce sont les couleurs de l’hiver dans la cité des lumières. Peut-être que le programme sera modulé en fonction des aléas météorologiques, mais il est sûr et certain que l’expérience sera inoubliable sur place ! Et puis au pire, on fera une activité chasse-neiges sur la 5ème avenue.

Est-ce que je vais être entouré de Parisiens ? On vous aime bien, mais bon…

Et bien non ! Paf ! Pour celles et ceux qui pensaient que ce serait un voyage à majorité parisienne, sachez que vous êtes à côté de la cible ! Des adresses et code postaux que nous avons déjà pu récolter, les futurs voyageurs viennent de partout en France. Il est donc fort probable que vous fassiez la rencontre d’un copain de votre coin, ou que vous tissiez des amitiés avec des gens d’ailleurs. Et c’est ça aussi qui est beau, avec cette commu. C’est que vous êtes un peu partout les loulous. En ce qui concerne Paris, ne vous en faites pas Bibi assurera le quota à lui seul donc pour clasher la province et vous demander si vous avez Internet chez vous je répondrai chaleureusement présent.

Est-ce que vous allez organiser un meetup sur place à New York, avec d’autres fans ?

Dans l’idée, en effet ce serait top de pouvoir trouver un moment où d’autres personnes habitant à New York et les alentours puissent nous rejoindre. Après tout, nous sommes des passionnés situés aux quatre coins du monde, donc c’est trop cool de s’imaginer ensemble sur place ! Ceci étant dit, c’est là aussi plus facile à écrire qu’à faire. Un groupe de 70 personnes auquel on ajoute un nombre inconnu de participants le temps d’un meetup, cela demande un lieu, pas mal d’organisation, et des limites horaires vu le programme déjà en place. Mais oui, nous avons noté la demande d’un meetup TrashTalk feat New York, donc nous vous tiendrons évidemment au courant si quoi que ce soit se concrétise.

Est-ce que j’ai besoin d’un passeport ?

Vous me fatiguez déjà. Non, pas besoin de passeport, pas besoin de valise non plus. D’ailleurs pas besoin de venir physiquement ! Bien évidemment il vous faut un passeport en règle, et comme indiqué sur le site de Gate One Voyages “certains pays exigent que la validité du passeport soit supérieure à 6 mois après la date du retour”. Donc si vous n’avez pas de passeport valide, bougez-vous vite sous peine de vous prendre un gros stop à l’aéroport !



Je suis une fille et je souhaite voyager seule, c’est possible avec les Voyages TrashTalk ?

Bien sûr que c’est possible ! Tout le monde peut venir, et les systèmes de chambres ont justement été prévus en ce sens. D’où les propositions de chambres mixtes ou individuelles. Garçons, filles, mineurs accompagnés, majeurs dans la force de l’âge, fans des Bulls, fans des Pistons, tout le monde est le bienvenu.

Pourquoi vous avez limité ce premier Voyage TrashTalk à 70 personnes ?

C’est un point très important. La jauge du voyage : ce qu’il faut savoir avant tout, c’est qu’il s’agit d’un premier Voyage TrashTalk et notre priorité est de nous assurer que chacun se sente membre d’un voyage privilégié. Vous le voyez depuis des années sur TrashTalk, nous réalisons avant tout des projets où le contact humain est primordial et la proximité est au coeur de nos préoccupations. Faire des grands cirques où on ne peut même pas se parler et interagir entre passionnés, ce n’est ni comme cela qu’on fonctionne, ni comme cela qu’on a prévu de fonctionner. Il nous tient donc à coeur de savoir que pour les 70 personnes présentes sur ce voyage, il y aura plusieurs temps privilégiés entre nous. C’est logique : si vous ouvrez une jauge à 200 personnes, ça peut être génial sur le papier mais il y a beaucoup plus de chances qu’on se retrouve dans un format d’usine. Et on ne souhaite pas cela. On veut être ensemble, du début à la fin du voyage. Est-ce que cela veut dire que la jauge restera bloquée à 70 personnes ad vitam eternam ? Non, encore une fois il s’agit d’un premier Voyage TrashTalk. Donc si nous sentons, de retour en France, qu’il y a de la marge pour augmenter la jauge, nous le ferons. Mais à la seule condition que tout s’est bien passé, que personne ne s’est senti délaissé, et que l’expérience a été un succès pour chaque personne à bord. Et oui, si tout roule, on fera des voyages à plus grandes capacités.

Si j’ai d’autres questions, je fais comment ?

N’hésitez surtout pas à nous les poser, que ce soit auprès de Gate One Voyages sur leur compte Instagram ou leur site (adresse mail tout en bas), ou bien nous directement sur Instagram, Twitter ou en réponse à cet article.

En espérant avoir répondu à un maximum de questions, maintenant place à la préparation de ce super Voyage TrashTalk à New York, à très vite pour celles et ceux qui ont répondu, et à bientôt pour de futures expériences tous ensemble !