Attachez vos ceintures et redressez votre siège, TrashTalk et Gate-One Voyages s’associent pour préparer le voyage de vos rêves ! Au programme ? Une aventure unique de 6 jours et 5 nuits, accompagnée par Bastien et Benoît de TrashTalk qui vous feront découvrir la culture basket à New York autour de 2 matchs NBA exceptionnels ! Embarquement immédiat…

Vivre l’American Dream tous ensemble, ça vous dit ?

À force de regarder les matchs à la télé au milieu de la nuit et face au succès de la plus grande soirée NBA de l’histoire organisée au Grand Rex au mois d’avril, on s’est dit que ce serait dingue de pouvoir passer de l’autre côté de l’écran pour vivre cela sur place, lors d’un voyage de groupe dont on se souviendrait toute notre vie ! L’idée ne date pas d’hier, mais il fallait d’abord trouver le bon partenaire pour organiser le trip ultime sans accroc.

Cela tombe bien, Gate-One Voyages est une agence de voyage spécialisée dans les grands événements sportifs et le partenaire privilégié de la Fédération Française de Basketball depuis 2009. Pas plus tard que cet été, Antoine de Gate-One était présent à Jakarta aux côtés du Kop France pour réconforter nos Bleus lors de la dernière Coupe du Monde. Pour la médaille on repassera, mais les voyageurs sont revenus d’Asie avec le smile jusqu’aux oreilles et des souvenirs plein la tête.

Maintenant que le MVP de la logistique du voyage est trouvé, il reste la partie la plus fun : définir la destination et le programme de ce voyage de rêve !

Et quoi de mieux que la Mecque du basketball pour une première ? New York, c’est LE lieu de pèlerinage pour tous les fans de grosse balle orange. Un endroit sacré à visiter au moins une fois dans sa vie. Avec ses deux franchises NBA, ses playgrounds mythiques, le Madison Square Garden et des nouvelles histoires à chaque coin de rue, Big Apple réunit tout ce que l’on peut rêver de mieux pour un voyage TrashTalk.

C’est quoi le programme ?

Et si on allait voir deux matchs NBA, en vrai, tous ensemble ?

Le postulat de base est aussi évident qu’excitant. Car c’est avant tout pour vous faire goûter au show NBA en vrai que ce voyage a été conçu et réfléchi. Et quitte à se ramener sur place, autant manger Gucci toute la semaine. Les voyageurs auront donc la chance d’assister à 2 matchs XXL, parmi les tickets les plus réclamés de tout le calendrier NBA !

Brooklyn Nets vs Phoenix Suns : le retour de KD à Brooklyn !

New York Knicks vs Los Angeles Lakers : le King au Madison Square Garden !

Pas la peine peine de préciser que le Barclay’s Center et le MSG seront sold-out pour ces deux événements exceptionnels. Deux immenses affiches, deux salles cultes pour varier les plaisir et un programme de RÊVE qui sera évidemment complété par de nombreuses visites durant les 6 jours prévus sur place.

Bastien et Benoît de TrashTalk vous accompagneront 24h/24 à la découverte des lieux emblématiques de New York. De Rucker Park au terrain de West 4th en passant par le NBA Store sur la 5è Avenue et sans oublier la Statue de la Liberté, ce voyage a été imaginé comme un vrai pèlerinage sur les terres officielles du basketball. Et si vous êtes sages, quelques surprises pourraient même s’ajouter au planning…

🇺🇸 TRASHTALK ORGANISE SON 1ER VOYAGE À NEW YORK !! 🗽

LE TRIP ULTIME POUR MATER 2 MATCHS NBA ENSEMBLE SUR PLACE 🏀🔥

– KNICKS – LAKERS 😱

– NETS – SUNS 😱

– VOL + HÔTEL 3 ÉTOILES ✈️🏨⭐️

– VISITE DE NYC

– 70 PLACES DISPO

INFOS + RÉSERVATIONS : https://t.co/x31JGSaQ6v pic.twitter.com/3Yag8soUtE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 18, 2023

Qu’est-ce qui est inclus ?

On commence par les infos essentielles de ce séjour sur la terre des exploits de Pat Ewing et Jeremy Lin.

Le voyage se déroulera du 30 janvier au 4 février 2024, vous pouvez déjà cocher les dates dans votre agenda.

6 jours et 5 nuits intenses pour vivre l’expérience new-yorkaise à 100% avec la présence de Bastien et Benoît de TrashTalk et d’un guide Gate-One dès le vol en avion pour mettre l’ambiance et vivre ce trip en famille.

Mais la liste des prestations incluses va bien au-delà, on vous laisse justement checker le menu royal ci-dessous :

Vols directs Paris-New York aller-retour avec bagage en soute

Billets pour les 2 matchs NBA du programme : Brooklyn Nets vs Phoenix Suns en tribune basse New York Knicks vs Los Angeles Lakers en tribune haute

Hôtel 3 étoiles au coeur de Manhattan

Transfert aéroport/hôtel aller-retour

Accompagnement de Bastien et Benoît de TrashTalk + 1 guide Gate-One

Croisière sur l’Hudson

Métro Card illimitée, pour se déplacer comme de vrais New-yorkais

Fan experience et surprises au programme !

Comment s’inscrire ?

“Je suis beaucoup trop hypé et je veux faire partie du voyage TrashTalk à New York en 2024, comment faire ?”

Les réservations sont ouvertes sur le site de Gate-One Voyages depuis ce lundi 15 septembre. Les 70 places sont proposées sur la base du premier arrivé premier servi, alors si vous avez prévu d’aller checker le King au Madison Square Garden en février prochain, ne tardez pas trop à poser vos congés !

En quadruple, en double ou en solo, toutes les options de logement sont possibles et vous serez toujours bien accompagnés par TrashTalk et Gate-One afin de vivre une expérience de rêve dans le berceau du basketball.

Alors, t’attends quoi pour vivre le voyage de l’année avec nous ?