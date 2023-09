Suite au décès de Kobe Bryant et de sa fille Gianna dans un crash d’hélicoptère en janvier 2020, les hommages se sont succédé pour honorer le Black Mamba, notamment sur les murs de certains bâtiments de Los Angeles. Mais aujourd’hui, l’un des fresques les plus connues de Kobe et Gigi est directement menacée, à tel point qu’une pétition a été lancée.

Au coin de Grand Avenue et Pico Boulevard, à quelques pas de la Crypto.com Arena, la fresque de Kobe et Gianna Bryant est devenue un repère pour la communauté locale et les fans de la légende des Lakers. Mais elle pourrait bien disparaître dans les prochaines semaines.

Selon NBC Los Angeles, la patronne de la salle de musculation sur laquelle se trouve la fresque a reçu un gros coup de pression de la part de son propriétaire, qui lui a demandé de retirer cette dernière avant le 30 septembre prochain. Le proprio souhaite en effet utiliser l’espace à des fins publicitaires.

Face à ça, Cecilia Moran – manager de la salle de fitness – a décidé de réagir en s’exprimant publiquement sur la situation. Arrivée du Pérou, Moran sait qu’elle met potentiellement son business en danger en refusant de céder à la demande de son proprio, mais qu’importe. Cette fresque est devenue partie intégrante de sa salle de sport, et elle l’a même aidée économiquement pendant la période du COVID.

“Je veux faire appel aux membres de la communauté, aux Lakers, au maire de Los Angeles, à Vanessa Bryant, aux fans fidèles des Lakers pour qu’ils ne me laissent pas tomber” a notamment déclaré Moran. “En tant qu’immigré qui est arrivé dans ce pays sans rien pour entamer une nouvelle vie, c’est difficile, mais je me tiens debout pour préserver cette fresque.”

Depuis, une pétition a été lancée sur Change.org par Kobe Bryant Mural Locations, pétition qui possède plus de 71 000 signatures à l’heure de ces lignes. Vanessa Bryant, la femme de Kobe, a notamment apporté son soutien en partageant le lien de la pétition sur son compte Instagram.

Suffisant pour faire changer d’avis le propriétaire ?

