Arturs Zagars signe pour 3 ans au Fenerbahce

C’est sans aucune doute la grande révélation de la Coupe du Monde 2023. Le Letton Arturs Zagars a signé un contrat de trois avec Fenerbahce, qui évolue en EuroLeague. Dans la foulée, il a été prêté à un club en Lituanie pour une saison. De quoi le laisser finir d’exploser avant de le récupérer au top ?

Lors de la Coupe du Monde, Arturs Zagars a été l’élément le plus séduisant de l’équipe la plus séduisante de la compétition. Pas mal de compliments pour un joueur qui évoluait jusqu’ici en Lituanie. Son jeu efficace et sa vision sur le terrain ont interpellé beaucoup d’observateurs, à commencer par les grandes formations européennes.

On lui prédisait donc un avenir dans l’une de ces dernières, puisqu’il apparaissait plutôt improbable qu’une grosse équipe qui joue en EuroLeague ne tente pas le pari après avoir vu Zagars notamment battre le record de passes décisives sur un match (17) dans l’histoire du Mondial. Avec 12,4 points de moyenne et une nomination dans le second cinq de la compétition en supplément, il s’est bien amusé au scoring tout en regardant droit dans les yeux l’opposition française puis espagnole, avec brio.

Il s’engage donc pour trois années avec Fenerbahce, ancienne maison de Nando De Colo. Prudent, le club turc l’a immédiatement prêté au BC Wolves, formation lituanienne qui jouera l’EuroCup cette saison. Il sera donc possible de croiser Arturs en France du côté de Paris, qui évolue dans la même poule que son club d’accueil pour la saison 2023-24. Une année de confirmation avant d’aller briller face au gratin européen du basket ? C’est bien tout ce qu’on lui souhaite, tiens.

