Alors qu’ils approchent d’une saison sans doute capitale pour leur projet sportif, les Celtics vont reprendre le basket collectivement de manière plutôt sereine… à un élément près. Selon Gary Washburn, insider NBA à Boston, le cas Malcolm Brogdon pourrait être problématique, puisque le joueur l’a apparement mauvaise suite à la tentative de transfert vers Los Angeles.

Il a été sixième homme de la saison passée sans que cela ne souffre d’aucune contestation. Pour autant, sa blessure au coude droit lors des Playoffs a été un sacré coup dur sur le plan individuel et collectif pour son équipe. Cet été, les Celtics ont d’ailleurs essayé de l’échanger pour récupérer Kristaps Porzingis. Un deal qui devait avoir lieu avec les Wizards et les Clippers, mais qui a été annulé au dernier moment à cause des craintes de la part de Los Angeles concernant la santé du meilleur remplaçant 2022/23.

De quoi mettre le doute dans la tête du joueur, à propos de la relation de confiance avec son équipe. Une fracture relationnelle qui – selon l’insider – a pu pousser le joueur à ne pas subir d’opération pour sa blessure, qui ne nécessitait néanmoins pas une intervention pour être soignée mais qui aurait accéléré le processus de guérison. Voici donc ce qu’il indique au sujet de Brogdon.

On verra comment Malcolm Brogdon revient. Il est celui à propos de qui j’ai des doutes, car il n’y a eu aucune communication et qu’il est fâché avec la franchise. Je ne crois pas que les échanges entre les deux parties aient été positifs. Il a pu raisonner comme ceci, ‘Écoutez, je n’ai pas l’intention d’être opéré. Je vais juste laisser la guérison se faire et vous devrez m’attendre’. Cela pourrait être une punition pour avoir tenté de l’échanger.” – Gary Washburn

La finalité de l’histoire est que les Clippers ont refusé l’échange et que c’est finalement Marcus Smart qui est parti à Memphis pour récupérer Porzingis, mais la situation de Malcolm Brogdon à Boston pourrait être tumultueuse cette saison et un départ à l’hiver n’est pas à exclure en cas de dégradation supplémentaire des relations.

Source : Boston Globe via RealGM