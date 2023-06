Gros transfert en NBA ! Si la Draft attire l’attention de tout le monde ce jeudi 22 juin, les équipes ne chôment pas en attendant. Loin de là même, puisque les Celtics, Wizards et Clippers se sont mis d’accord pour effectuer un transfert incluant notamment Kristaps Porzingis, Malcolm Brogdon et Marcus Morris.

Ne jamais se croire reposé en NBA.

Un moment d’inattention, et paf voilà un transfert qui tombe.

Ce mercredi soir, c’est Shams Charania de The Athletic qui a envoyé une belle bombe sur le marché en révélant ce transfert à trois équipes :

Celtics : Kristaps Porzingis

Kristaps Porzingis Clippers : Malcolm Brogdon

: Malcolm Brogdon Wizards : Marcus Morris + Amir Coffey + pick 30 des Clippers

Pour Boston, c’est 6 ans après avoir déjà tenté de récupérer Porzingis que le deal a enfin lieu. Activant sa player option pour 36 millions de dollars, Kristaps a permis ce transfert et il rejoindra donc désormais l’armée de Jayson Tatum et Jaylen Brown. Auteur d’une excellente saison à Washington (23 points et 8 rebonds de moyenne à 38% à trois points), le géant pouvait négocier un nouveau gros contrat mais il devra le faire l’an prochain après avoir aidé Boston à aller chercher ce fameux titre de champion. Du spacing et de la protection d’arceau, voilà qui aidera bien les Celtics.

Pour les Clippers, c’est un solide meneur qui vient renforcer le groupe de Tyronn Lue. On savait Los Angeles sur le poste 1, avec notamment Chris Paul dans les récentes rumeurs de potentiel trade, CP3 devra plutôt se focaliser sur les Lakers car Brogdon va rejoindre l’équipe de Kawhi Leonard et Paul George. En attendant de voir si le dossier Russell Westbrook sera prolongé, Malcolm sort tout juste d’une grande saison en étant nommé 6ème homme de l’année. Sa fin de campagne de Playoffs a été ratée, et les Celtics ont senti qu’ils devaient se renforcer sur un autre poste, mais Brogdon aura de quoi se rattraper à Los Angeles.

Enfin pour les Wizards, c’est un transfert un peu mieux travaillé qui leur permet cette fois de sourire un coup. En effet, en l’échange d’un Kristaps Porzingis qui n’allait pas faire le reste de sa vie à Washington, les Wizards récupèrent du pick de Draft futur et un Marcus Morris qui pourra lui aussi être échangé à l’avenir contre des pièces intéressantes. La reconstruction est plus que jamais lancée dans la capitale américaine, c’est désormais Kyle Kuzma qu’on attend dans dix jours sur le marché des agents libres afin de voir quel nouveau maillot portera Kuz la saison prochaine. Tanking tanking, on arrive !

Boston renforce sa raquette en talent et son jeu en spacing, les Clippers s’en sortent bien en laissant partir Morris contre un vrai remplaçant utile, et les Wizards continuent leurs belles soldes. Vous connaissez la musique, prochain domino qui tombe dans quelques heures avant la Draft 2023 !

