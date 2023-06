Ce n’est pas parce qu’ils sont champions NBA que les Nuggets vont se reposer sur leurs lauriers. La preuve, à un jour de la Draft, ce sont eux qui ouvrent le bal des transferts. La franchise de Denver a en effet négocié avec Indiana pour s’incruster à la fin du premier tour.

Cela peut paraître anodin comme deal, mais rien n’est jamais anodin en NBA, surtout avec ces Denver Nuggets.

Le champion 2023 vient de récupérer les picks 29 et 32 à la Draft de demain soir, picks qui appartenaient initialement aux Pacers d’Indiana. En échange, ces derniers reçoivent le choix du premier tour de Denver en 2024, ainsi que le 40e choix des Nuggets à la Draft de cette année.

On vous fait grâce des détails concernant le pick 2024 qui s’en va aux Pacers (pour ceux qui les veulent, vous pouvez checker juste en bas), ce qu’il faut retenir dans l’histoire c’est que Denver choisira à trois reprises en l’espace de dix picks entre la fin du premier tour et le début du second (29 et 32 donc, ainsi que 37).

Il aura pas fallu attendre 24h pour que Denver frappe fort : les champions en titre récupèrent les picks 29 et 32 des Pacers, deux choix qui leur permettront de drafter et développer de nouveaux cracks du futur ! https://t.co/4bnALcmG1e

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 21, 2023

Quand on connaît la capacité des Nuggets à réaliser des steals à la Draft et à développer des jeunes joueurs qui sont sélectionnés en dehors de la Loterie (coucou Christian Braun), on se dit que Denver prépare encore un bon coup. La franchise du Colorado peut même essayer de monter encore un peu plus dans l’ordre de sélection en offrant plusieurs de ses picks disponibles cette année.

La nouvelle du transfert tombe peu après la décision de Bruce Brown de devenir agent libre, lui qui a décidé de décliner sa player option à 6,8 millions de dollars. Probablement pas un hasard, car un potentiel départ de ce dernier devra être compensé d’une manière ou d’une autre, avec éventuellement des jeunes joueurs qui pèsent peu dans une masse salariale déjà blindée par les contrats de Nikola Jokic, Jamal Murray, Michael Porter Jr. ou encore Aaron Gordon (135 millions de dollars à eux quatre la saison prochaine).

Source texte : ESPN

