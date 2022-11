Le 16 mai prochain aura lieu la Lottery de la NBA. La Lottery de 2023, évènement déjà identifié comme l’un des plus importants de l’histoire récente de la NBA, car c’est ce jour-là qu’on saura quelle franchise pourra sélectionner en premier lors de la Draft, le 22 juin. C’est donc ce jour-là qu’on saura, fort logiquement, quelle équipe pourrait drafter Victor Wembanyama, phénomène français de plus de 2m20 dont même ta tante parle lors des repas du dimanche.

Est-ce qu’il est trop tôt pour en parler ? Peut-être. Est-ce qu’on va donc en parler tous les jours dès cet instant ? Évidemment. Et pour rentrer dans le vif du sujet, voici une petite projection de la saison 2023-24, en imaginant ce que Victor Wembanyama pourrait donner dans… les 30 franchises de la Ligue. Pour certaines cela relève de l’utopie, pour d’autres c’est tout à fait possible et c’est même le projet, mais pas de jaloux donc on parle de tout le monde. Aujourd’hui ? On passe en mode Denver Nuggets, franchise du double-MVP en titre.

Liens pratiques

La situation actuelle des Nuggets

L’ambition à Denver, c’est le titre, et rien d’autre. Les Nuggets ont récupéré les deux fidèles lieutenants de Nikola Jokic, en la personne de Jamal Murray et Michael Porter Jr., le premier ayant fait une saison blanche après s’être fait les croisés, et le second une saison gris très clair avec seulement 9 matchs joués à cause d’un dos capricieux. Bien moins seul, le double MVP en titre est armé pour aller très loin en Playoffs et le banc a également été construit de façon à combler un maximum de besoin avec des role players, des 3 and D et des chiens fous. Les blessures ont foutu assez de bâtons dans les roues des Pépites, il est l’heure de stopper le maraboutage et d’aller le plus loin possible.

Le cinq majeur projeté (et très idéalisé) si Victor Wembanyama déménage à Denver cet été

Jamal Murray

Bones Hyland

Michael Porter Jr.

Victor Wembanyama

Nikola Jokic

Citez-nous une raquette plus complémentaire que Jokic-Wembanyama, on attend… Parce que les errements défensifs du Joker seront compensés par la licorne et que la qualité de passe du serbe sera sublimée par Wemby. Quand l’un va s’écarter, l’autre fera du sale en dessous et inversement. Jamal Murray s’occupe de la caution flèches de loin et parce que lorsque l’on achète un freak, le second est offert, il y aura toujours MPJ en ville. Bones Hyland ? C’est la surprise du chef et malgré les énergumènes autour, il va canarder jusqu’à ce que mort s’en suive.

Sportivement pour Victor ? Un secteur intérieur de fou furieux et un 5 majeur qui aurait de quoi effrayer dès la première minute du premier match de la prochaine saison. Avec les zouaves Jamal Murray et Michael Porter Jr. en plus, cela ferait 4 potentiels contrats max sur un même 5 majeur. Bones Hyland est un postulant légitime pour la dernière place mais Kentavious Caldwell-Pope et Bruce Brown sont aussi des candidats grâce à leur défense et leur qualité de tir extérieur. Wembanyama et Jokic constitueraient un monstre à deux têtes assez grand et terrifiant à l’Ouest.

Un endroit à visiter pour Victor

Le Parc National des Rocheuses dans le Colorado. Un véritable incontournable de la Côte Ouest des Etats-Unis qui s’étend sur plus de 100 000 hectares et qui abrite 67 espèces de mammifères depuis sa création le 26 Janvier 1915. Dans ce parc Victor Wembanyama deviendrait d’emblée la plus haute montagne. Au sein de la Mile High City, la licorne n’aurait pas spécialement la vue bouchée par les montagnes malgré les neiges éternelles qui viendraient se loger au sommet de son crâne. Au moins, ça pourrait lui permettre de garder la tête froide en cas de difficultés.



Probabilité du scénario : 3%

Ce serait drôle, mais cela n’a que très peu de chances d’arriver mine de rien. Denver a des ambitions très élevées avec le retour de Jamal Murray et Michael Porter Jr. et l’avantage du terrain en Playoffs est un objectif légitime pour le squad du Joker. Si Victor Wembanyama atterrit à la Mile High City, ce sera probablement via un trade et cela signifierait le départ de MPJ ou Murray, voire les deux, voire tous les habitants de la ville, au minimum. Mais puisqu’il faut être joueur et imaginer tous les scénarios pour Wemby, pourquoi celui dans lequel il rejoindrait les Nuggets serait-il moins crédible que certains autres ?

Voilà pour cette édition Denver Nuggets de notre grande série consacrée à la Draft de Victor Wembanyama. Ouais, sept mois avant la Draft. Et vous, vous aimeriez le voir atterrir où le grand Vic ?