Le 16 mai prochain aura lieu la Lottery de la NBA. La Lottery de 2023, évènement déjà identifié comme l’un des plus importants de l’histoire récente de la NBA, car c’est ce jour-là qu’on saura quelle franchise pourra sélectionner en premier lors de la Draft, le 22 juin. C’est donc ce jour-là qu’on saura, fort logiquement, quelle équipe pourrait drafter Victor Wembanyama, phénomène français de plus de 2m20 dont même ta tante parle lors des repas du dimanche.

Est-ce qu’il est trop tôt pour en parler ? Peut-être. Est-ce qu’on va donc en parler tous les jours dès cet instant ? Évidemment. Et pour rentrer dans le vif du sujet, voici une petite projection de la saison 2023-24, en imaginant ce que Victor Wembanyama pourrait donner dans… les 30 franchises de la Ligue. Pour certaines cela relève de l’utopie, pour d’autres c’est tout à fait possible et c’est même le projet, mais pas de jaloux donc on parle de tout le monde. Aujourd’hui ? On passe en mode Portland Trail Blazers, une franchise un peu… maudite avec ses picks de draft.

Liens pratiques

La situation actuelle des Blazers

On ne comptait pas énormément sur eux, force est de constater que les Blazers nous font pour l’instant mentir. Malgré quelques matchs d’absence pour Damian Lillard, ils sont pour l’instant tout en haut du classement à l’Ouest, eh oui, on a de la ressource dans l’Oregon. Le but étant de gagner dès maintenant, avec cette équipe, et on a donc du mal à voir comment ils pourraient s’intégrer dans la course au Wembanyama.

Le cinq majeur projeté (et très idéalisé) si Victor Wembanyama déménage à Portland cet été

Damian Lillard

Anfernee Simons

Jerami Grant

Victor Wembanyama

Jusuf Nurkic

Eh beh mes amis ! Il a vraiment énormément de gueule, ce cinq là. Un backcourt d’énormes scoreurs, un Jerami Grant en mode two-way player, Jusuf Nurkic qui ramasse tout dans la peinture, et évidemment Victor qui fait tout ça à lui seul. Peut-être un peu léger niveau défense, mais quand tu peux mettre 150 points par soir face à n’importe qui, à quoi bon s’embêter de l’autre côté du parquet ?

Tout ça c’est bien beau et si ça arrive attention les yeux, mais concrètement… est-ce que ce serait une bonne chose pour le Frenchie ? Hormis la pression de titre à court terme qu’il est sûrement capable d’avaler, on ne voit pas beaucoup d’obstacles à sa progression dans cette équipe. Allez, peut-être justement l’abondance de scoreurs, il va falloir partager quelque peu la gonfle et il ne sera pas MVP dès son arrivée dans la Ligue. À part ça, la concurrence au poste 4 serait Nassir Little, mdr allez next hein, c’est bien mignon mais il faut laisser la place. Et puis avec un coach comme Chauncey Billups, champion NBA en tant que joueur on le rappelle, apprendre la gagne ne devrait pas être compliqué.

Un endroit à visiter pour Victor

Puisque la NBA sera son jardin, autant en visiter quelques autre pour apprendre à bien le décorer. Ça tombe bien, ce n’est pas ce qui manque à Portland, ville fleurie 4 fleurs si elle était en France. Le Jardin japonais, la Roseraie internationale, le Jardin chinois Lan Su… Le choix est large et diversifié pour aller se promener pendant ses jours de repos, communier avec la nature et profiter du grand air de l’Oregon. Sans s’éloigner trop du Moda Center, il ne faut pas perdre de vue l’objectif.

Probabilité du scénario : 1%

On ne va pas se mentir, la perspective de voir jouer Victor Wembanyama avec Damian Lillard tient plutôt de l’utopie que de la vraie possibilité. Les Blazers possèdent bien leur pick pour 2023 s’ils participent à la loterie, mais on voit mal comment ça pourrait être le cas. À moins que Dame Dolla ne passe finalement toute sa saison sur le flanc, les Blazers sont bien partis pour en ennuyer plus d’un et finir en Playoffs. Ou alors, gros revirement de situation et 17 prospects sortis de nulle part sont plus forts que Vicou, et là, pourquoi pas.

Voilà pour cette édition Portland Trail Blazers de notre grande série consacrée à la Draft de Victor Wembanyama. Ouais, sept mois avant la Draft. Et vous, vous aimeriez le voir atterrir où le grand Vic ?