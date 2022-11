Le 16 mai prochain aura lieu la Lottery de la NBA. La Lottery de 2023, évènement déjà identifié comme l’un des plus importants de l’histoire récente de la NBA, car c’est ce jour-là qu’on saura quelle franchise pourra sélectionner en premier lors de la Draft, le 22 juin. C’est donc ce jour-là qu’on saura, fort logiquement, quelle équipe pourrait drafter Victor Wembanyama, phénomène français de plus de 2m20 dont même ta tante parle lors des repas du dimanche.

Est-ce qu’il est trop tôt pour en parler ? Peut-être. Est-ce qu’on va donc en parler tous les jours dès cet instant ? Évidemment. Et pour rentrer dans le vif du sujet, voici une petite projection de la saison 2023-24, en imaginant ce que Victor Wembanyama pourrait donner dans… les 30 franchises de la Ligue. Pour certaines cela relève de l’utopie, pour d’autres c’est tout à fait possible et c’est même le projet, mais pas de jaloux donc on parle de tout le monde. Aujourd’hui ? On passe en mode Dallas Mavericks, avec le flash légendaire d’un pick and roll avec Luka Doncic

La situation actuelle des Mavericks

Tout va bien dans le meilleur des mondes ou presque. Hormis une fâcheuse tendance à se faire rattraper en fin de match, les Mavs sont tranquilles. Luka Doncic a marqué plus de 30 points pour ses neuf premiers matchs, seul Wilt Chamberlain a fait mieux, Christian Wood est parti pour être 6MOY, et mine de rien ça gagne avec un bilan de 6-3, qui pourrait être bien meilleur sans quelques petits chokes qui seront sûrement gommés. Les Mavs n’ont peut-être pas besoin du first pick, mais ils ne cracheront pas dessus si jamais.

Le cinq majeur projeté (et très idéalisé) si Victor Wembanyama déménage à Dallas cet été

Luka Doncic

Frank Ntilikina

Dorian Finney-Smith

Victor Wembanyama

JaVale McGee

Pour un cinq idéalisé, c’est vraiment très idéalisé. On a même réussi à glisser notre Franky national là-dedans, histoire que ce Victor puisse parler Français sur le parquet quand l’envie lui prend. À côté de ça, on a forcément Luka Doncic sinon quel intérêt de regarder la NBA, Dorian Finney-Smith qui fait le travail au poste 3, et un petit JaVale McGee pour venir compléter tout ça, histoire d’être sûr que personne n’entre dans la peinture.

Est-ce que ça pourrait marcher pour Victor ? Bah oui, évidemment, jouer aux côtés du meilleur meneur (joueur ?) de la Ligue, ça ne peut qu’être bon pour le frenchie et son développement. Bon, peut-être pas pour ses stats persos, à moins que les Mavs aient deux joueurs à plus de 30 points par match et là c’est déjà le titre NBA en poche, merci à tous et bonne nuit. La concurrence au poste 4 ? Maxi Kleber ? Maxi clébard ouais, aucun risque pour Victor de perdre sa place.

Un endroit à visiter pour Victor

Un petit parc d’attraction, ça te dit Victor ? Alors direction le Six Flags Over. Un parc d’attractions comme il en existe plein, mais qui abrite des montagnes russes au nom particulier : le New Texas Giant. Tiens, ça serait pas un bon surnom pour notre frenchie s’il se retrouvait à Dallas ? À croire que ça a été fabriqué juste pour lui. En plus, s’il y a bien une taille minimum pour entrer (1 m 22), il n’y a pas de limite. Impossible d’être trop grand pour participer. Comme en NBA ?

Probabilité du scénario : <1%

Franchement, il n’y a presque aucune chance que les Mavs obtiennent le first pick. Déjà, parce qu’ils sont là pour gagner et qu’ils le font pour l’instant. Ensuite, parce que même avec un scénario catastrophe, disons blessures de Luka Doncic, Christian Wood et Spencer Dinwiddie en même temps, ils ne devraient même pas finir parmi les pires équipes de la Ligue. Et s’ils venaient à finir disons hors des Playoffs, entre la 10ème et la 14ème pire équipe ? Eh bien même dans ce cas, leur pick de draft appartiendrait aux Knicks. En effet, le trade de Kristaps Porzingis donne un pick à New York s’il est hors du Top 10 (en partant du bas, évidemment). Impossible ? Presque, oui, même si on aimerait vraiment voir ça.

Voilà pour cette édition Dallas Mavericks de notre grande série consacrée à la Draft de Victor Wembanyama. Ouais, sept mois avant la Draft. Et vous, vous aimeriez le voir atterrir où le grand Vic ?