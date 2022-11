Le 16 mai prochain aura lieu la Lottery de la NBA. La Lottery de 2023, évènement déjà identifié comme l’un des plus importants de l’histoire récente de la NBA, car c’est ce jour-là qu’on saura quelle franchise pourra sélectionner en premier lors de la Draft, le 22 juin. C’est donc ce jour-là qu’on saura, fort logiquement, quelle équipe pourrait drafter Victor Wembanyama, phénomène français de plus de 2m20 dont même ta tante parle lors des repas du dimanche.

Est-ce qu’il est trop tôt pour en parler ? Peut-être. Est-ce qu’on va donc en parler tous les jours dès cet instant ? Évidemment. Et pour rentrer dans le vif du sujet, voici une petite projection de la saison 2023-24, en imaginant ce que Victor Wembanyama pourrait donner dans… les 30 franchises de la Ligue. Pour certaines cela relève de l’utopie, pour d’autres c’est tout à fait possible et c’est même le projet, mais pas de jaloux donc on parle de tout le monde. Aujourd’hui ? On passe en mode Boston Celtics, franchise de légende pour joueurs de légende.

La situation actuelle des Celtics

Les Celtics ont fait table rase du passé et se lancent dans un projet de reconstruction. Vous y avez cru ? Parce que ce n’est pas vrai. Les Celtics viennent d’échouer en Finales NBA et on a comme l’impression qu’ils risquent bien d’y retourner dans les prochaines années. Les Jay Brothers vont bientôt arriver à maturité, Marcus Smart est le défenseur de l’année, Al Horford semble être un nouveau-né et Robert Williams… est son fils. Si en plus de ça, le board de Boston ne cesse de bien les entourer avec des types de la trempe de Derrick White ou Malcolm Brogdon, le trèfle sera de retour à la mode pour un bout de temps. Que les fans de Boston se rassurent, cette année encore, on parlera plus de Finales NBA que tour de Draft élevé.

Le cinq majeur projeté (et très idéalisé) si Victor Wembanyama déménage à Boston cet été

Marcus Smart

Jaylen Brown

Jayson Tatum

Victor Wembanyama

Robert Williams III

5 juin 2024, le buzzer résonne, les confettis tombent, 123-17, le balai est de sortie pour les Celtics qui sont couronnés champions NBA. Pour l’adversaire, choisissez qui vous voulez, tout simplement, car une équipe de basket ne peut pas rivaliser face à un tel cinq majeur, il est donc temps d’éteindre la console. Si les Celtics avaient ce cinq de départ, Boston deviendrait automatiquement la destination favorite des chasseurs de bagues et Brad Stevens redescendrait illico presto de son bureau pour prendre la plaquette de coach. La force de frappe est partout en attaque, mais aussi en défense, et à part les blessures, on voit mal ce qui pourrait alors priver les C’s de parader dans les rues de Boston une fois le printemps arrivé…

Sur le terrain en lui-même, Totor ne serait sûrement pas l’option numéro uno et devrait prendre son mal en patience, une chose logique lorsque l’on a Jayson Tatum dans son équipe. Mais pour Wemby, évoluer aux côtés de tous ces zinzins serait une aubaine. Tout le monde est au courant, il est plus facile de travailler dans la victoire et on ne vous fait pas un dessin sur le bilan des Celtics en fin de saison. En côtoyant les finalistes malheureux de 2022, Victor apprendrait aussi la hargne de Marcus Smart, l’élégance de Jayson Tatum, la puissance de Jaylen Brown… et tout ce tralala qui fait l’étoffe des grands joueurs. Le développement serait hyper complet, mais aussi bien structuré au sein de la franchise légendaire. Bref, on se croirait dans un monde imaginaire et ça tombe bien puisqu’il s’agit entièrement de ça.

Un endroit à visiter pour Victor

Boston regorge de choses à voir, d’Harvard au MIT, en passant par les marinas, les quais, le musée Kennedy… Mais qu’il ne se leurre pas, en arrivant à Boston, la chose la plus importe que Wemby doit visiter est tout simplement son nouvel outil de travail, le TD Garden. Lieu de la légende des C’s, la fournaise bostonienne transpire le basket et le succès. C’est ici que les plus grands noms ont défilé, dans cette ambiance jaunâtre si particulière qui a vu se forger la légende des Celtics de Boston. De fond en comble, des entrailles au plafond, Victor devra connaître par cœur et analyser le moindre détail de cette salle avant de la faire vibrer et le moins que l’on puisse dire c’est que la visite risque de lui prendre un petit moment. Après le TD Garden, il pourra aller flâner en ville, mais pas avant que ce soit clair.

Probabilité du scénario : 0,01%

S’il y a une équipe habillée en vert qui tanke, il faut plutôt regarder du côté du ballon rond et plus précisément du Forez. Pour ce qui est des Celtics, les bougres jouent drôlement bien au basket et ils ont des rêves de Larry O’Brien tous les soirs dans leur plumard. Cette année encore, les C’s joueront donc les premiers rôles et n’attendront pas grand-chose de la grande loterie. De toute façon, le seul choix du premier tour qui appartient à Boston reviendra aux Pacers… sauf s’il se situe entre la première et la douzième place. Dans un monde parallèle, il existe donc bien un scénario où les Celtics commencent la saison 2023-24 en comptant Victor dans leur roster, bon courage pour le trouver quand même.

Voilà pour cette édition Boston Celtics de notre grande série consacrée à la Draft de Victor Wembanyama. Ouais, sept mois avant la Draft. Et vous, vous aimeriez le voir atterrir où le grand Vic ?