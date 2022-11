Le 16 mai prochain aura lieu la Lottery de la NBA. La Lottery de 2023, évènement déjà identifié comme l’un des plus importants de l’histoire récente de la NBA, car c’est ce jour-là qu’on saura quelle franchise pourra sélectionner en premier lors de la Draft, le 22 juin. C’est donc ce jour-là qu’on saura, fort logiquement, quelle équipe pourrait drafter Victor Wembanyama, phénomène français de plus de 2m20 dont même ta tante parle lors des repas du dimanche.

Est-ce qu’il est trop tôt pour en parler ? Peut-être. Est-ce qu’on va donc en parler tous les jours dès cet instant ? Évidemment. Et pour rentrer dans le vif du sujet, voici une petite projection de la saison 2023-24, en imaginant ce que Victor Wembanyama pourrait donner dans… les 30 franchises de la Ligue. Pour certaines cela relève de l’utopie, pour d’autres c’est tout à fait possible et c’est même le projet, mais pas de jaloux donc on parle de tout le monde. Aujourd’hui ? On passe en mode Philadelphia Sixers, pour voir une raquette 100% française soyons fous.

La situation actuelle des Sixers

Une équipe qui possède en ses rangs un duo Joel Embiid – James Harden ne doit se focaliser sur rien d’autre que le Larry O’Brien. L’année dernière, les Sixers ont à nouveau échoué au second tour des Playoffs et ils repartent cette saison avec la volonté de passer ce cap. Le roster est complet, Tyrese Maxey ne demande qu’à exploser et la seule interrogation réside au niveau des blessures qui pourrissent la vie de Philadelphie depuis quelques années. En pleine forme, les Sixers sont terrifiants, mais ils peuvent aussi rapidement devenir déprimants, reste à voir ce que Doc Rivers nous a concocté pour cette cuvée 2022-23, attention toute fausse route pourrait impacter son avenir…

Le cinq majeur projeté (et très idéalisé) si Victor Wembanyama déménage à Philadelphie cet été

James Harden

Tyrese Maxey

Tobias Harris

Victor Wembanyama

Joel Embiid

Aïe, Aïe, ouille, les défenses adverses risqueraient d’avoir les joues rouges en croisant un tel cinq majeur. Tout simplement, car on a l’impression que les qualités sont présentes partout. Tous ces joueurs peuvent shooter, tous ces joueurs peuvent marquer en pénétration, tous ces joueurs peuvent cartonner une défense NBA, ne soyez pas méchants comme ça avec Tobias Harris. Un cinq royal pour Doc Rivers qui n’aurait réellement plus besoin de lever le petit doigt pour triompher, que demande le peuple ?

D’un pur aspect personnel, Wemby manquerait peut-être de ballon en attaque à cause des goinfres qui partageraient le terrain à ses côtés. Mais ce serait aussi l’occasion pour lui de cohabiter avec deux des meilleurs joueurs du circuit. On imagine déjà un Jojo qui le prendrait sous son aile et ensemble, ils formeraient un sacré duo qui pourrait bien ne pas être si imaginaire que ça. Attention tout de même, on n’écoute pas les conseils de Ramesse sur l’aspect défensif ni a niveau du quartier libre les veilles de match. Sa paire avec Maxey serait par contre l’assurance d’un avenir bien sympa du côté de la cité fraternelle.

Un endroit à visiter pour Victor

Comme toutes les grandes villes du pays de l’Oncle Sam, Philadelphie possède un quartier historique et des panoramas à couper le souffle. Mais il y a une chose en particulier que Victor doit aller visiter afin de se mettre dans la poche les fans des Sixers, c’est forcément la Liberty Bell. Une Cloche fissurée comme le mental de Ben Simmons qui pèse environ 940kg pour une circonférence de 3,7 mètres. Emblème de l’indépendance américaine et de la cité, la cloche aurait sonné à Philadelphie le 4 juillet 1776 pour proclamer la liberté des États-Unis. Passage obligatoire avant d’aller voir l’USS New-Jersey, la vieille ville ou encore la prison d’Al Capone.

Probabilité du scénario : 1,8%

Qui dit prétendant au titre, dit forcément pas de Totor en 2023-24. Les Sixers vont tout faire pour franchir ce fameux palier en Playoffs afin de couronner le Process. Pas de présence au premier tour donc, et même si Philadelphie fait une saison cata à cause d’un Daryl Morey qui pète les plombs ou d’un effectif décimé par les blessures, c’est le Jazz qui profitera alors du premier tour de Draft de Philly. Wemby ne jouera donc très probablement pas du côté de Philadelphie, si ce n’est en utilisant le vestiaire des visiteurs.

Voilà pour cette édition Philadelphia Sixers de notre grande série consacrée à la Draft de Victor Wembanyama. Ouais, sept mois avant la Draft. Et vous, vous aimeriez le voir atterrir où le grand Vic ?