Le 16 mai prochain aura lieu la Lottery de la NBA. La Lottery de 2023, évènement déjà identifié comme l’un des plus importants de l’histoire récente de la NBA, car c’est ce jour-là qu’on saura quelle franchise pourra sélectionner en premier lors de la Draft, le 22 juin. C’est donc ce jour-là qu’on saura, fort logiquement, quelle équipe pourrait drafter Victor Wembanyama, phénomène français de plus de 2m20 dont même ta tante parle lors des repas du dimanche.

Est-ce qu’il est trop tôt pour en parler ? Peut-être. Est-ce qu’on va donc en parler tous les jours dès cet instant ? Évidemment. Et pour rentrer dans le vif du sujet, voici une petite projection de la saison 2023-24, en imaginant ce que Victor Wembanyama pourrait donner dans… les 30 franchises de la Ligue. Pour certaines cela relève de l’utopie, pour d’autres c’est tout à fait possible et c’est même le projet, mais pas de jaloux donc on parle de tout le monde. Aujourd’hui ? On passe en mode Milwaukee Bucks, comme si les mecs avaient besoin de ça.

Liens pratiques

La situation actuelle des Bucks

« Vous savez, moi, je ne crois pas qu’il y ait de bonne ou de mauvaise situation ». Contrairement à Otis, les Bucks peuvent affirmer qu’il existe une bonne situation. Celle de marcher sur la NBA en possédant l’un des joueurs les plus dominants de la Ligue, si ce n’est le plus dominant. Milwaukee a Giannis Antetokounmpo et Milwaukee l’entoure bien avec Jrue Holiday, Khris Middleton, Brook Lopez, Grayson Allen, Bobby Portis… la liste est longue et le champion 2021 a mis toutes les chances de son côté pour reconquérir son bien. La donne est très simple, si les Bucks restent en pleine santé, les cervidés joueront le titre. La bête blessée a soif de victoire, on ne vous apprend rien, c’est tout simplement l’opposé de ce qu’il faut faire pour avoir une chance à la Draft.

Le cinq majeur projeté (et très idéalisé) si Victor Wembanyama déménage à Milwaukee cet été

Jrue Holiday

Khris Middleton

Victor Wembanyama

Giannis Antetokounmpo

Brook Lopez

Voilà une liste de cinq joueurs qui ont connu ou qui connaîtront un jour l’honneur du All-Star Game. Alors, imaginez ces joueurs ensemble dans un cinq de départ. C’est bon, vous avez les images ? Forcément, celles-ci sont interdites et très choquantes pour un public qui ne supporterait pas la violence. Brook Lopez semble revenu à son meilleur niveau, Monsieur Vacances est quant à lui toujours aussi solide, on n’évoque même pas le zinzin des Cyclades et son pote Middleton qui aura les dents longues une fois que son bon de sortie du dispensaire sera signé. Le tableau est effrayant alors si en plus, vous ajoutez le jeune prodige… Les entraîneurs adverses devront s’armer de marabouts, car sur le terrain pas grand-chose ne sera possible.

Un jeune européen, très grand, très doué qui arrive dans le Wisconsin pour réaliser son rêve de dominer la NBA. On ne sait pas vous, mais l’histoire nous rappelle légèrement un truc qui s’est terminé avec une bague il y a peu. Comme quoi se développer dans un petit marché est parfois bien efficace. Même si sur le terrain, les systèmes ne seront pas pour lui dans un premier temps, ce qui n’est pas la meilleure façon de s’adapter en NBA, l’ajout de Wemby aux bucks serait un motif de réveil impérieux tous les soirs. La doublette avec Giannis serait absolument dingue et les deux zigotos traumatiseraient beaucoup, mais vraiment beaucoup de monde.

Un endroit à visiter pour Victor

Qui dit Milwaukee dit ? Personne ne répond au bureau, car personne ne sait quoi faire dans la capitale du Wisconsin. Ne perdons pas de temps, l’incontournable à Milwaukee… c’est le musée Harley-Davidson, 12 000 mètres carrés d’histoire pour retracer le passé de la marque préférée de ton motard préféré. Que l’on aime les deux roues ou pas, c’est un musée qui attire environ 300 000 visiteurs par an, il doit donc y avoir pas mal de chose à voir et on ne sait jamais, le gérant offrira peut-être un de ces énormes motos à notre Totor national. Si en visitant ce temple des motards, la mouche vient le piquer, Wemby pourra en plus assurer le show de la mi-temps et tout le monde sera content non ?

Probabilité du scénario : 0,04%

Fans des Bucks ne soyez pas dupes, Victor Wembanyama ne viendra pas, tout simplement, car cela paraît impossible. Milwaukee joue le titre et si les esprits contradictoires souligneront un premier tour de Draft, qu’ils sachent que ce dernier finira dans l’escarcelle des Rockets quoi qu’il arrive. À l’heure actuelle, les Bucks marchent sur la NBA et ils n’ont pas prévu de s’arrêter. On imagine mal Giannis et ses daims de compagnie dans les 14 pires équipes de la Ligue en avril prochain. Pas de Wemby à l’horizon, même si l’association des deux Freaks aurait attiré toute la planète basket à Milwaukee… et au musée Harley-Davidson.

Voilà pour cette édition Milwaukee Bucks de notre grande série consacrée à la Draft de Victor Wembanyama. Ouais, sept mois avant la Draft. Et vous, vous aimeriez le voir atterrir où le grand Vic ?