Auteur d’un excellent début de saison, à l’image de sa franchise, Cam Johnson pourrait cependant voir son ciel s’assombrir. En effet, blessé ce weekend le forward des Suns est en train de réaliser plusieurs examens mais le pire pourrait être envisagé dans l’Arizona : une déchirure du ménisque.

À peine sortis du merdier, paf ça recommence.

Les Suns avaient vécu un début d’automne dramatique, notamment autour des histoires de leur propriétaire Robert Sarver qui avait suivi de houleuses discussions contractuelles avec Deandre Ayton. Mais malgré ce passage compliqué, la franchise de Phoenix avait pris ce début de campagne au sérieux, rappelant à la Ligue que la meilleure équipe de saison régulière l’an dernier se situait bien dans l’Arizona : 9 matchs, 7 victoires, 2 défaites, soleil maximale dans la vallée des hommes oranges.

Au centre de cette réussite ? Les cadres habituels, évidemment, mais aussi Cam Johnson intégré dans le 5 majeur. Avec la demande de transfert de Jae Crowder, le 11ème choix de la Draft 2019 rejoignait Chris Paul, Devin Booker, Mikal Bridges et Ayton, sans que cela fasse la moindre vague. Mieux encore, ces Suns pourraient être encore meilleurs avec Cam dans le 5, apportant moins d’expérience mais plus de qualités athlétiques. Ses statistiques personnelles ? 13 points, 3 rebonds et 1 interception, à 43% de réussite du parking.

Malheureusement, face à Portland ce weekend, une sale blessure a empêché Johnson de pouvoir jouer les deux matchs complets, et le dernier rapport de Shams Charania n’est pas jojo.

The Phoenix Suns fear forward Cam Johnson has suffered a torn meniscus in his right knee, sources tell me and @sam_amick. Testing so far indicates the meniscus injury, and Johnson is receiving further evaluations and imaging.

