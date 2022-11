Le 16 mai prochain aura lieu la Lottery de la NBA. La Lottery de 2023, évènement déjà identifié comme l’un des plus importants de l’histoire récente de la NBA, car c’est ce jour-là qu’on saura quelle franchise pourra sélectionner en premier lors de la Draft, le 22 juin. C’est donc ce jour-là qu’on saura, fort logiquement, quelle équipe pourrait drafter Victor Wembanyama, phénomène français de plus de 2m20 dont même ta tante parle lors des repas du dimanche.

Est-ce qu’il est trop tôt pour en parler ? Peut-être. Est-ce qu’on va donc en parler tous les jours dès cet instant ? Évidemment. Et pour rentrer dans le vif du sujet, voici une petite projection de la saison 2023-24, en imaginant ce que Victor Wembanyama pourrait donner dans… les 30 franchises de la Ligue. Pour certaines cela relève de l’utopie, pour d’autres c’est tout à fait possible et c’est même le projet, mais pas de jaloux donc on parle de tout le monde. Aujourd’hui ? On passe en mode Los Angeles Lakers et on préfère vous prévenir, il faudrait un drôle de scénario pour voir débarquer Vic à Los Angeles.

La situation actuelle des Lakers

Les Lakers sont dans la mouise jusqu’au cou : Anthony Davis ne se fait plus respecter à l’intérieur, LeBron James vieillit, Russell Westbrook performe un match sur trois et n’est plus capable d’en débuter. La franchise californienne fonce droit dans le mur et prie pour que Victor Wembanyama la sauve de cette gal… ah bah non. Les Pelicans disposent d’un pick swap avec les Lakers obtenu lors du trade d’Anthony Davis en 2019. C’est-à-dire ? C’est-à-dire que si les Pelicans finissent hors loterie (se qualifient pour les Playoffs donc), il auront l’opportunité d’échanger leur choix de draft (au-delà de 14 en fonction de leur classement final) avec le choix des Lakers. Or les Pelicans sont 8e de la Conférence Ouest avec 5 victoires pour 5 revers, jouent pour gagner et devraient a minima accrocher le play-in. Pour les Lakers, rien n’est fait. Il leur faut retrouver le chemin de la victoire puisque sortir les chenilles de tank n’arrangerait que les Pelicans.

Le cinq majeur projeté (et très idéalisé) si Victor Wembanyama déménage à Los Angeles Lakers cet été

Russell Westbrook (ou un gars)

Austin Reaves

LeBron James

Victor Wembanyama

Anthony Davis (ou un gars)

On a tendance à dire que ce cinq de départ est choupi mais avec la plus récente expérience que nous ayons des Lakers, le moindre compliment nous coûte. De surcroît LeBron James aura 38 ans en décembre – et 39 la saison prochaine – tandis que Russell Westbrook et Anthony Davis sont annoncés disponibles à l’échange. On ne peut ainsi conjecturer que sur la relation entre Austin Reaves et Victor Wembanyama. Que dire ? C’est vrai ça, que dire ? Aviez-vous déjà imaginé que le meilleur coéquipier de Victor Wembanyama à son arrivée en NBA puisse être Austin Reaves ? L’un des seuls tireurs fiables d’un effectif en perdition ? On est complètement en train de se perdre dans ce morceau de texte, mais le rédac-chef nous a demandé d’écrire un papier sur les chances des Lakers d’obtenir Victor Wembanyama, or elles sont au nombre de zéro. Du coup on tricotte, ça tourne un peu en rond, sans vraiment rentrer dans un sujet qui n’existe pas. Là cette phrase par exemple ne sert qu’à atteindre un seuil minimal de mots, histoire que l’article fasse pas trop cossard. Et celle-ci aussi, donc on rajoute une virgule pour la prolonger et faire en sorte de faire en sorte. Fatigant parfois le journalisme.

Un endroit à visiter pour Victor

Le spot préféré des influenceuses et des touristes qui ont craqué leurs économies pour « ze city of angeulz ». On veut juste que Victor s’y rende pour écarter les bras et mettre 20 centimètres d’envergure aux ailes. Voilà c’est tout. Là encore on aurait pu choisir Venice Beach ou un endroit bien historique sur lequel épiloguer et tirer des anecdotes, mais on s’est un peu foiré pendant la sélection. Parfois le naturel met une vitesse au cerveau, et si le naturel est un peu concon alors ce genre d’article apparaît.

Probabilité du scénario : 1%

Que l’on ne s’y méprenne pas, Victor Wembanyama n’a aucune chance de porter le maillot pourpre et or la saison prochaine. Normalement, aucun trade venant des Lakers ne pourra faire craquer la franchise qui décrochera le 1er choix. La solution est donc la suivante : inviter le front office de la franchise concernée, remplir le GM comme un tonneau et lui faire signer de la paperasse sous trois grammes d’alcool. Ou bien tu le fais simplement chanter avec une vidéo de lui qui se bat avec un SDF. Plus rustre mais tout aussi efficace.

Voilà pour cette édition Los Angeles Lakers de notre grande série consacrée à la Draft de Victor Wembanyama. Ouais, sept mois avant la Draft. Et vous, vous aimeriez le voir atterrir où le grand Vic ?