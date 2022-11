Le 16 mai prochain aura lieu la Lottery de la NBA. La Lottery de 2023, évènement déjà identifié comme l’un des plus importants de l’histoire récente de la NBA, car c’est ce jour-là qu’on saura quelle franchise pourra sélectionner en premier lors de la Draft, le 22 juin. C’est donc ce jour-là qu’on saura, fort logiquement, quelle équipe pourrait drafter Victor Wembanyama, phénomène français de plus de 2m20 dont même ta tante parle lors des repas du dimanche.

Est-ce qu’il est trop tôt pour en parler ? Peut-être. Est-ce qu’on va donc en parler tous les jours dès cet instant ? Évidemment. Et pour rentrer dans le vif du sujet, voici une petite projection de la saison 2023-24, en imaginant ce que Victor Wembanyama pourrait donner dans… les 30 franchises de la Ligue. Pour certaines cela relève de l’utopie, pour d’autres c’est tout à fait possible et c’est même le projet, mais pas de jaloux donc on parle de tout le monde. Aujourd’hui ? On passe en mode Los Angeles Clippers, franchise maudite qui apprécierait grandement un coup de pouce du destin.

La situation actuelle des Clippers

Depuis l’arrivée de Kawhi Leonard et de Paul George pour l’entame de la saison 2019-20, les Clippers sont chaque année inscrits dans la case des prétendants au titre. Le problème, c’est que jusqu’à présent, les pensionnaires de Los Angeles n’ont jamais concrétisé les attentes placées en eux, la faute à la santé douteuse de son duo de star. Cette année devait marquer la fin du signe indien avec des Clippers dotés d’un effectif plus que complet ? Pour l’instant, les maux du passé semblent les mêmes avec un Kawhi au genou capricieux… Malgré tout, les troupes de Tyronn Lue joueront sans doute les Playoffs sans viser la loterie.

Le cinq majeur projeté (et très idéalisé) si Victor Wembanyama déménage à Los Angeles cet été

Reggie Jackson

Paul George

Kawhi Leonard

Victor Wembanyama

Ivica Zubac

Voilà un cinq de départ qui attirerait du beau monde à la Crypto.com Arena. Le Big Three, Paul George – Kawhi Leonard – Victor Wembanyama parait assez impressionnant et les trois zinzins auraient l’avantage sur la plupart des équipes de la Ligue. Doués des deux côtés du terrain, c’est à nouveau le dispensaire qui serait le juge de paix de cette association. Quand on ajoute au trio un dragster binoclard et hyperactif puis un aspirateur à rebond croate, on obtient un cinq ultra-complet qui ne comporte que peu de défauts, mais genre vraiment pas beaucoup.

Wemby à LA, forcément ça fait rêver, il évoluerait dans une équipe qui joue la gagne et qui possède déjà de sacrés talents. Assurément, le phénomène incarnerait le futur de la franchise sur le long terme. Du côté de Beverly Hills, Totor aurait l’embarras du choix pour se choisir un mentor avec Kawhi Leonard, Paul George, John Wall , mais surtout Nicolas Batum. Et oui, c’est évident, les deux seraient inséparables et les maillots de Clippers se vendraient alors comme des petits pains dans l’Hexagone. Bien encadré par Batman, Wemby se régalerait dans les systèmes d’un Tyronn Lue qui se mettrait au français pour la peine. Une seule crainte au tableau, toujours la même quand on évoque le board de Steve Ballmer, le fameux load management qui nous priverait de Vic un match sur deux.

Un endroit à visiter pour Victor

En arrivant chez les Clippers, le phénomène ne pourra pas visiter l’armoire à trophée de sa nouvelle équipe, tout simplement car elle n’existe pas. Alors, sur quoi se rabattra Wemby ? Hollywood Boulevard, Venice Beach, Beverly Hills ou Santa Monica ? Non, laissons tous ces lieux aux touristes qui ne sont là que pour quelques jours. Le zinzin aura tout le temps d’aller visiter ces attractions et nous, on lui conseille plutôt foutre les pieds à l’observatoire de Griffith Park. Non pas que Totor soit un fan de GTA V, mais tout simplement, car quand on vise la lune, il est toujours bien de s’en faire une idée au préalable. Là-haut, la nouvelle coqueluche des Clippers prendra un bon bol d’air frais en contemplant une ville qui serait alors la sienne.

Probabilité du scénario : 2%

Victor à Los Angeles ce sera sûrement en vacances, mais certainement pas pour jouer sous le maillot des Clippers. Kawhi Leonard et ses potes ne sont pas là pour faire figuration, l’objectif est clairement d’aller au bout si tout le monde tire un trait sur la case infirmerie. Et même si le sort s’acharne à nouveau, peu de chance de voir Wemby débarquer vu la profondeur et la qualité de l’effectif qui squatte les installations de la franchise californienne.

Voilà pour cette édition Los Angeles Clippers de notre grande série consacrée à la Draft de Victor Wembanyama. Ouais, sept mois avant la Draft. Et vous, vous aimeriez le voir atterrir où le grand Vic ?