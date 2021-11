Les Clippers n’en finissent plus de gagner : Kyle Lowry avait sorti sa cape de Zorro mais… Nicolas Batum reste Batman

Gros gros match à Los Angeles pour finir cette petite nuit NBA, et à l’issue de 48 minutes disputées, entrainantes et lors de laquelle on a fini les pâtes au pesto rosso, ce sont finalement les Clippers qui sont allés chercher face au Heat leur sixième victoire consécutive. A un bout de fesse de Kyle Lowry près.

Les stats maison du « presque Calorie Game » c’est juste ici

On était pas loin du hold-up dis-donc. Enfin du hold-up c’est vite dit, parlons plutôt d’un braquage à la Lowry. Un match à plusieurs vitesses en tout cas. Une entame à 400% du Heat, à peine sorti d’une prolongation hier face aux Los Angeles Monkers mais très vite en rythme avec notamment un Bam Adebayo royal en première mi-temps (24 points ou quelque chose comme ça) et un Tyler Herro incisif bien que maladroit et malagauche. Un énorme premier quart, les Clippers qui réagissent avant la mi-temps grâce à Paul George ou les remplaçants Hartenstein et Kennard, cool on va avoir un vrai match en deuxième et c’est d’ailleurs l’heure des fameuses pastas réchauffées. Le troisième quart ? Il sera la propriété d’un homme : Reggie Jackson. Auteur d’une première mi-temps dégueulasse, le biologiste le plus stylé de Californie envoie patates sur patates au retour des vestiaires et permet aux Clippers de tenir le cap, alors que le Heat semble commencer à souffrir de l’enchainement des ses deux matchs au Staples Center. Mais si Reggie Jax avait acheté le troisième quart… Kyle Lowry va alors en faire de même avec le dernier.

Maladroit jusque-là, l’homme à la bague et aux grosses fesses va alors entrer dans une matrice incroyable et scorer… 23 de ses 25 pions dans le dernier acte. De près avec ou sans contact, de loin avec ou sans la faute, Kyle ramène quasiment à lui tout seul Miami, en tout cas ce qui est sûr c’est que ce n’est pas Duncan Robinson qui s’en charge, lequel est encore à mettre au banc des accusés cette nuit avec un combo air defense / maladresse qui fait de lui tout sauf un titulaire quand il est dans ce mood. Mais bref, revenons aux vrais basketteurs et à notre Calorie sûr, qui rapproche le Heat à quelques encâblures dans le money time, pendant qu’en face le trio Reggie Jackson / Paul George / Eric Bledsoe résiste aux forceps avec une poignée de gros tirs. Au final et avec trois secondes à jour, +3 Clippers et ballon Miami, c‘est ce bon vieux Nicolas Batum qui mettra la cerise sur un nouveau match bien complet de sa part (6/6/3/2/3) en interceptant la dernière remise en jeu dans les mains de Bam Adebayo et en donnant donc la victoire aux Clippers devant un public conquis et un Steve Ballmer sous acides.

Sixième victoire de suite pour des Clippers qui commencent à trouver une vraie assise, sans Serge Ibaka, sans Marcus Morris et, évidemment, sans Kawhi Leonard. Le Heat ? On continue de souffler le chaud et le froid avec une quatrième défaite en cinq matchs, sans Jimmy Butler certes, mais un essoufflement manifeste en Floride après un tout début de saison presque parfait.