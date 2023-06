Bruce Brown décline sa player option et devient agent libre

Champion NBA avec les Nuggets, Bruce Brown avait la possibilité de devenir agent libre cet été grâce à sa player option. Il a décidé de l’activer et sera donc sur le marché durant l’intersaison. Pour mieux prolonger à Denver ou aller voir ailleurs ?

La nouvelle a été annoncée par Shams Charania de The Athletic ce mercredi. Bruce Brown ne prendra pas les 6,8 millions de dollars de sa player option sur la saison 2023-24, il vise plutôt un nouveau deal après avoir grandement participé au titre des Nuggets cette année. Plutôt logique.

Denver Nuggets G/F Bruce Brown Jr. is declining his $6.8 million player option for the 2023-24 season and will become a free agent, sources tell @TheAthletic @Stadium. Brown, a key member of the Nuggets title, faces decision of Denver return in free agency versus deal elsewhere.

Le futur agent libre sait qu’il arrivera en position de force au moment de négocier au vu de sa belle saison à Denver, et surtout sa contribution en Playoffs. Avec 12 points (à plus de 51% au tir), 4 rebonds, 2 passes et plus d’une interception de moyenne en 20 matchs de PO, Brown a été hyper précieux en sortie de banc pour les Nuggets, qui ne seraient peut-être pas arrivés jusqu’au bout sans ses services. On a même eu droit à un Bruce Brown Game en Finales NBA ! C’est donc le meilleur moment pour lui de prétendre à un nouveau contrat, lui qui avait déjà montré de belles choses aux Nets avant son arrivée à Denver.

Mais Bruce Brown sait aussi qu’il est peut-être dans l’équipe qui maximise le plus ses qualités, lui qui est comme un poisson dans l’eau aux côtés de Nikola Jokic et à l’inférieur du système offensif de Denver, basé sur le mouvement du ballon mais aussi des joueurs, un aspect dans lequel Brown excelle. Pas un hasard si Bruce tout-puissant a déjà déclaré qu’il voulait rester dans le Colorado pour les prochaines saisons.

Bruce Brown et les Nuggets représentent le fit parfait l’un pour l’autre, alors on se dit que la meilleure chose à faire pour les deux camps est de continuer l’aventure ensemble. Reste à voir à quel prix, et pour combien d’années.

Probable qu’il fasse un deal « à la Bobby Portis avec les Bucks », en prenant 1 saison de + à Denver avec un clin d’œil, qui le mettra très bien financièrement s’il confirme sa dernière saison.

