On se doutait très bien que ces Finales NBA allaient se jouer aux forceps via notamment l’apport des role players. Cette fois-ci, ceux du Heat ont eu du mal à répondre mais ceux des Nuggets ont encore fait un carton. Après Christian Braun et son Game 3 de titan pour un jeune bleu, c’était au tour de Bruce Brown cette nuit de prendre la suite et de mettre fin aux espoirs de victoire du Heat dans le dernier quart.

Après un début de rencontre plutôt accroché, Denver a réussi à prendre le large, et ce pas seulement grâce à Nikola Jokic et Jamal Murray. Les deux ont été déjà plus contenus et le Serbe s’est mis à distribuer des ballons. Alors que MPJ semblait encore endormi sur le terrain, la rotation pour Bruce Brown a été payante tout au long de la rencontre et en particulier dans le money time pour Denver. Les tirs sont rentrés de près et de loin, mais l’ancien des Nets et des Pistons a surtout passé la seconde dans les dernières minutes du match. Tout rentrait avec ou sans la faute. Brown a inscrit 11 puntos pile au moment où le Heat venait de revenir sous la barre des dix points d’écart. Le match a eu droit à une fin en avance grâce à cet homme et ses tirs assassins.

Bruce Brown tonight:

21 Points

4 Rebounds

2 Assists

72% FG

60% 3P pic.twitter.com/fguvH5wbKC

— Hoop Central (@TheHoopCentral) June 10, 2023

Après la cinquième faute de Jokic en plein run de Miami, la franchise du Colorado s’est fait peur mais les autres gars ont pris sur eux et ont décidé de riposter pour offrir cette win à leur double MVP. Les Nuggets, en quête de leur premier titre NBA, peuvent remercier ce soir leur recrue de l’intersaison précédente. Un gars comme cela qui hausse son niveau de jeu à celui d’un All-Star en plein money time n’est pas invisible. Toutes les franchises devraient se l’arracher, et son coach n’a pas manqué de lui donner du crédit pour cette victoire cruciale en conférence de presse d’après-match.

“Bruce Brown a été fantastique dans le quatrième quart-temps. […] Laissons Bruce prendre le ballon, il n’a pas peur.” – Michael Malone en conférence de presse après ce Game 4

Après une saison régulière solide, Cowboy Bruce a décidément pris le taureau par les cornes pour envoyer du pâté lors de ce Game 4 plus que décisif pour son équipe. Un joli coup de coaching de Malone et des actions pouvant toutes figurer dans un Top des highlights de la nuit. Les deux combinés envoient les Nuggets à une seule victoire de distance de leur premier titre NBA. Elle est pas belle la vie ?

Bruce Brown with the TOUGH reverse 🤧 pic.twitter.com/ZxYaBcfKAg

— NBA TV (@NBATV) June 10, 2023

Source texte : YouTube