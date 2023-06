Ils ont joué un grand rôle pendant tous les Playoffs, mais ils sont en train de perdre pied pendant ces Finales NBA. Eux, ce sont Gabe Vincent et Max Strus. En grande difficulté depuis deux matchs, le duo de joueurs non-draftés n’est plus à la fête face aux Nuggets.

Leur faculté à faire basculer des rencontres et à tout donner pour leur équipe a longuement été saluée pendant ces Playoffs, mais en Finales NBA, c’est une autre paire de manches… Mike Malone semble avoir trouvé la solution pour limiter l’apport de ces joueurs dénichés par Erik Spoelstra, pas les plus talentueux du monde mais généreux dans l’effort et utilisés à merveille par le tacticien du Heat.

Cela fait deux matchs de suite que Gabe Vincent dévisse sévère au tir. Le meneur de jeu nigérian, connu pour ses coups de chaud et sa capacité à scorer, est étrangement calme depuis deux rencontres malgré un très bon début de Finales NBA. 19 points à 7/14 dans le Game 1 et 23 points à 8/12 dans le Game 2, le seul remporté par Miami jusqu’alors. Sauf que depuis, c’est la débandade : 7 points à 2/10 dans le Game 3 et 2 points à 1/6 cette nuit. Est-ce la défense des Nuggets qui étouffe le meneur, ou est-ce le grand air de la Floride qui l’empêche de laisser pleinement parler son potentiel en ce mois de juin ensoleillé ? On ne sait pas vraiment, mais Vincent va devoir se réveiller et se remettre dans le sens de la marche pour aider le Heat à remonter ce déficit.

Pour Max Strus, c’est encore plus compliqué, lui qui a commencé par un très vilain 0/10, dont 0/9 de loin lors du premier match. Il avait su se remettre à l’endroit avec 14 points à 4/10 aux tirs (tous pris derrière la ligne) lors du deuxième match, avant de retomber dans ses travers pour le troisième avec 3 petits points à 1/7 aux tirs, et a délivré une nouvelle bulle cette nuit, en shootant à 0/4. L’arrière ne trouve pas du tout la mire. Est-ce le stress des exams, une panne de confiance ou simplement un retour à un niveau de “non drafté” ? Impossible de savoir à l’heure actuelle, mais les deux joueurs vont vite devoir se réveiller dans la Mile High City, car le temps presse désormais.

Miami n’a plus le droit à l’erreur. Pour rester en vie, ils vont devoir compter sur tout le monde, y compris leur duo de joueurs non-draftés qui semble moribond en ces Finales NBA. Erik Spoelstra va-t-il tenter un coup de poker, comme l’intégration de Kyle Lowry, plus expérimenté et discipliné, dans le 5 majeur, pour permettre à Gabe Vincent de dynamiter le match quand les starters s’essoufflent ? Max Strus va-t-il également voir ses minutes diminuer comme peau de chagrin, au profit d’un Duncan Robinson bien plus en confiance ou d’un Haywood Highsmith qui pourrait faire office de surprise du chef à l’avenir ? Tant de questions qui doivent trotter dans la tête d’Erik Spoelstra présentement, lui qui va devoir trouver des solutions pour réaliser le même coup que les Cavs en 2016 : remonter un 3-1 en Finales.