Après avoir repris l’avantage du terrain lors du Game 3, les Nuggets ont fait la parfaite opération cette nuit en allant s’imposer avec la manière à Miami (108-95). Denver n’est plus qu’à une victoire du titre !

Ils y sont presque ! Encore une victoire et les Nuggets pourront aller faire mesurer leurs doigts chez le bijoutier pour célébrer leur premier titre. Les chercheurs d’or du Colorado avaient l’occasion cette nuit de faire le break à South Beach et les hommes de Michael Malone ne se sont pas fait prier.

Dès le début de la rencontre, ce sont les hommes des Rocheuses qui montrent le plus d’envie. Dans une entame de match où les défenses prennent le pas sur les attaques, les Nuggets trouvent plus de solutions, grâce notamment à une bonne adresse de loin. Plombé par les pertes de balle, le Heat montre malgré tout du caractère pour réagir avec un Jimmy Butler qui plante 9 points dans le premier acte pour remettre Miami en tête.

Un lead de courte durée car Denver va relancer la machine vite et fort avec un Aaron Gordon des très grands soirs. Trop grand et trop physique pour les guards du Heat, l’ailier-fort se la joue Charles Barkley dans la raquette. Il inscrit 15 points sur le seul second quart-temps. À ses côtés, Nikola Jokic fait du Nikola Jokic, tout en facilité. Heureusement pour Miami, le Big 3 Butler-Adebayo-Lowry fait oublier le match bien faiblard des role players. 55-51 à la pause pour Denver, rien n’est alors fait.

Jokić DEEP three ball

La vraie bascule arrive au retour des vestiaires avec les Nuggets qui passent la troisième alors que le Heat cherche son souffle. Jamal Murray sort de sa torpeur en scorant enfin quelques paniers et surtout en réalisant un gros boulot à la création. Aaron Gordon est toujours sur son nuage et postule déjà pour le titre d’homme du match (27 points, 6 passes, 7 rebonds, 11/15 au shoot !). L’ancien d’Orlando prend visiblement beaucoup de plaisir à enfoncer le voisin floridien. Miami ne parvient à sauver les meubles que grâce à un Kevin Love en mode vintage. Avant le money time, ça sent déjà le sapin pour South Beach. (86-73)

Le match va pourtant reprendre de l’intérêt grâce à un bon début de quatrième quart de la part du Heat. Nikola Jokic prend ses 4ème et 5ème fautes et doit sortir, Miami revient fort sur les talons des Nuggets.

"BLOCKED BY ADEBAYO!"

Les copains du Joker ne s’affolent pas malgré le comeback des locaux et un public qui donne enfin de la voix. Jamal Murray distribue pour les collègues, Kentavious Caldwell-Pope donne l’exemple en défense, les role players sont là, Denver parvient à laisser passer l’orage. Alors que Jokic peut enfin revenir en jeu, Denver n’a même pas perdu d’avance au tableau d’affichage.

La fin du money time est marquée par le show Bruce Brown. Étincelant en sortie de banc, l’homme à tout faire du Colorado s’improvise leader d’attaque et tue le suspense à lui seul ou presque en inscrivant 11 de ses 21 points sur les 5 dernières minutes du match. Miami ne trouve plus la moindre cartouche pour répliquer et finit la rencontre en roue libre.

Victoire 108-95 des Nuggets, qui ont une occasion en or de finir le boulot à la maison au prochain match. Le Heat a peut-être vu son public pour la dernière fois de la saison cette nuit. Les Floridiens joueront désormais chaque match en mode win or go home. Tout en sachant bien sûr qu’une seule équipe a su remonter un 3-1 dans l’histoire des Finales NBA (1 sur 36 pour être exact). La tache s’annonce ardue pour Erik Spoelstra et les siens.

Came here for two. Got two.

