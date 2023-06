Réputé avant tout pour ses qualités de scoreur et sa capacité à prendre feu contre n’importe quelle défense, Jamal Murray a été limité à 15 points en 17 tirs dans le Game 4 des Finales NBA cette nuit. “Vraiment pas ouf” vous nous direz, sauf que le bonhomme a compensé en enchaînant les caviars sans jamais perdre le ballon. Du pur playmaking comme on aime !

“Il était un point guard ce soir, ou plutôt un Point God.”

Voilà ce qu’a déclaré Aaron Gordon après la rencontre cette nuit, lui qui n’a pas tari d’éloges envers son meneur de jeu. En même temps il peut lui dire merci car AG – meilleur marqueur du match (27 points) – fait partie de ceux qui ont profité des nombreux caviars de Jamal : 12 au total pour Murray (record en carrière égalé en Playoffs), avec… zéro perte de balle en prime.

Jamal Murray (15 PTS, 12 AST) continues shine as a passer as the @nuggets take Game 4!

He’s the 1st player to record 10+ assists in each of his 1st four Finals games 👏#NBAFinals presented by @YouTubeTV

Game 5: Monday, 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/CvCTq0FzfR

12 passes pour 0 turnover, c’est tout simplement le plus gros total d’assists sans perte de balle en Finales NBA depuis Magic Johnson en 1987 (13 caviars, 0 turnover). C’est également le troisième plus gros total all-time derrière Magic et Robert Reid lors des Finales 1986 (17 passes, 0 perte de balle). Cela vous place un homme.

Sachez aussi que Jamal Murray est devenu tout simplement le premier joueur de l’histoire à lâcher quatre perfs de suite à minimum 10 passes décisives pour ses quatre premiers matchs de Finales NBA. 10, 10, 10, et donc 12 cette nuit. Pas mal pour un mec qui n’avait réalisé qu’un match à dix assists dans toute sa carrière en Playoffs avant cette série contre Miami.

The Nuggets shot 12-for-19 off passes from Jamal Murray tonight, including 7-for-11 on 3-pointers.

Murray is the 4th player over the last 25 years to assist on 7+ 3-pointers in a Finals game, joining Jimmy Butler, LeBron James and Jayson Tatum. pic.twitter.com/3zqmdsC0aH

Tout ça pour dire que Jamal Murray est en train de grandir sous nos yeux. Alors bien sûr, tout n’est pas parfait, Jamal ayant notamment perdu sept ballons dans le Game 3. Mais cette nuit ? Il fut hyper propre dans le playmaking, ce qui a permis de compenser ses difficultés au scoring.

Après ses 34 points dans le match précédent, le Heat avait clairement comme objectif de resserrer le marquage sur lui. Et le plan de jeu d’Erik Spoelstra a été suivi à la lettre par ses hommes, ces derniers ne lâchant pas Murray d’une semelle pour finalement le limiter à 15 points à 5/17 au tir. Mais les grands joueurs savent s’adapter et sanctionner de différentes manières. Face à la défense agressive de Miami, Murray a servi ses copains (Aaron Gordon, Bruce Brown…) dans les meilleures conditions, eux qui ont profité de l’attention accordée à Jamal pour s’engouffrer dans les espaces et sanctionner le Heat. Et puis quand il a fallu planter un tir important dans le quatrième quart-temps pendant que Nikola Jokic était gêné par les fautes et que Miami tentait un comeback, Murray a fait du Murray.

Jamal Murray from DEEP 🔥

Nuggets lead by 8 with 6:55 to go in Game 4 on ABC… they seek a 3-1 lead with a win tonight!#NBAFinals presented by @YouTubeTV pic.twitter.com/MBqQyuGHHj

C’est justement lors de cette séquence sans Jokic que le coach des Nuggets Michael Malone a été le plus impressionné par Jamal Murray.

“L’une des meilleures stats de la nuit, c’est Jamal Murray qui termine avec 12 assists pour zéro turnover, dans un match où il a été blitzé par la défense et où il a eu plusieurs joueurs sur lui. […] Lors des prises à deux, il a toujours fait le bon choix, il ne s’est jamais lassé, il ne s’est jamais dit, ‘je dois sauver ou porter l’équipe’. Il a lu la défense et a fait confiance à ses coéquipiers, c’est un aspect très important de notre culture.”

Patience, sérénité, distribution… qui a dit que Jamal Murray n’était qu’un scoreur ?

Le meneur prouve sur ces Finales NBA qu’il peut jouer comme un meneur s’il le faut, et pas uniquement en relation avec Nikola Jokic. Il a permis aux Nuggets de très bien gérer les minutes sans le Joker dans le quatrième quart-temps et ça, c’est l’une des raisons principales qui expliquent pourquoi Denver mène désormais 3-1 dans la série face à Miami.

Auteur d’une magnifique campagne de Playoffs, Murray a pris encore une nouvelle dimension et il ne manque désormais plus qu’une victoire pour couronner ça par un titre NBA. Et dire qu’il y a encore quelques mois, il revenait à peine d’une grosse blessure au genou…