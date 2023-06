Dans ce Game 2 des Finales NBA, Nikola Jokic a logiquement continué de se gaver dans la peinture en marquant 41 points contre la faible rotation intérieure de Miami. Sauf que paradoxalement, les Nuggets ont perdu ce match…

Gros match au scoring de Nikola Jokic ? On pourrait se dire qu’il y a de quoi se réjouir côté Nuggets, mais en réalité, c’est rarement bon signe que le Joker prenne autant de tirs dans un match. Il faut rappeler que l’attaque de Denver est clairement la meilleure de ces Playoffs 2023, et si les hommes de Michael Malone sont aussi doués pour mettre le ballon dans le panier, c’est parce que Nikola Jokic est un danger à tous les niveaux en attaque. Vous venez trapper à 2 ? Le pivot serbe sanctionne immédiatement avec une passe sortie de nulle part pour le copain tout seul dans le corner. Vous laissez Cody Zeller se débrouiller ? Jokic en fait de la purée.

Sauf que lorsque Nikola prend un paquet de tir pour lui, on perd tout l’aspect collectif de l’attaque qui fait toute la force offensive de Denver. Cette nuit, le pivot a posé une ligne de stat de best pick TTFL à 41 points, 11 rebonds, 4 passes à 16/28 au tir et 7/8 aux lancers francs mais aussi 5 pertes de balle. Rien à dire sur le plan individuel mais 4 passes pour le héros du Colorado, c’est clairement en-dessous de ses standards et symptomatique d’une attaque en manque de création. Jokic a fait la chanson à Bam, bercé son fils Cody Zeller et écrabouillé tous les mismatch, mais il n’a pas autant servi les copains que d’habitude puisque la défense de Miami a clairement incité le pivot Serbe à faire son truc en solo. Sauf que lorsque Jojo doit un peu tout faire tout seul, ça ne réussit pas vraiment aux Nuggets sur ces Playoffs…

Nikola Jokic had 41 points, 11 rebounds but 4 assists. Nuggets are 0-3 this postseason when Jokic scores 40+ points. They are 13-1 when he scores fewer than 40. Those 3 losses in 40-point games are tied for the most by any player in a postseason in NBA history per @ESPNStatsInfo

— Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) June 5, 2023

La stat est tout de même remarquable : Denver est à 0-3 lorsque Jokic marque plus de 40 points, et à 13-1 lorsqu’il ne dépasse pas ce seuil. Et d’ailleurs son +/- de -11 sur ce match confirme cette dissonance avec le reste de l’équipe. Un joueur comme Michael Porter Jr. par exemple a besoin de la création de Jokic pour apporter sa production habituelle ; n’étant pas un bon porteur de balle, MPJ ne peut pas vraiment se créer son tir tout seul avec une bonne efficacité au tir : sur ce match il pose une grosse carotte marque 5 points à 2/8 au tir et 1/6 à 3-points. Peu d’opportunités pour lui sans la création du Joker, entravée par le plan de jeu défensif de Miami. Et Jamal Murray alors ? Pas assez d’impact pour le bras droit de Jokic, hormis sa flambée tardive en fin de money time. Il faudra montrer un autre visage à South Beach.

Michael Malone a donc misé sur un Jokic Game au cours de la rencontre. Parti pris évident mais critiquable lorsqu’on connait l’historique de ce scénario… Les gros tirs de Miami ont fait la différence en fin de match. Rendez-vous mercredi à 2h30 pour le Game 3 !