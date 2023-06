Battu lors du Game 1, le Heat a pris sa revanche face aux Nuggets. En l’emportant dans le Colorado, les Floridiens ont récupéré l’avantage du terrain. On vous raconte tout ça dans le résumé de la nuit.

# LES RÉSULTATS DE LA NUIT EN NBA

Nuggets – Heat : 108-111 (les stats)

# CE QU’IL FAUT RETENIR DE LA NUIT

# LE HIGHLIGHT DE LA NUIT EN NBA

Jamal Murray’s monster and-1 dunk ⚒

Captured by #PhantomCam

Denver can improve to 2-1 in the #NBAFinals presented by @YouTubeTV with a win in Game 3… Wednesday, 8:30 PM ET on ABC! pic.twitter.com/TVnuuwr1yM

— NBA (@NBA) June 5, 2023

# LE TOP PICK EN TTFL : Nikola Jokic

Best picks en #TTFL cette nuit :

– Nikola Jokic : 60 pts

– Bam Adebayo : 40 pts

– Gabe Vincent : 36 pts#NBA pic.twitter.com/Gv9C5SMTq7

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) June 5, 2023

