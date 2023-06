Le Game 2 des Finales NBA vient tout juste de livrer son verdict, et le Heat a réussi à battre les Nuggets chez eux, infligeant à la franchise du Colorado sa première défaite à domicile sur ces Playoffs 2023. Après la rencontre, le vétéran de Denver Jeff Green a affiché sa frustration concernant l’effort collectif des siens et a estimé que tout le monde devait faire mieux.

On avait quitté des Nuggets sûrs de leurs forces et sereins après le match d’ouverture de ces NBA Finals, on les a retrouvés empruntés voire dominés dans cette deuxième manche. Dès les premières minutes, la Mile High City a été annexée par une horde de floridiens vénères, revanchards et désireux de prendre leur revanche face aux montagnards. Le premier quart-temps a été à l’avantage de Miami. Si Denver a ensuite repris les commandes, les Pépites se sont mangées un 36-25 dévastateur dans le money time pour repartir à South Beach sans l’avantage du terrain. Pour Jeff Green et Mike Malone, tout est une question d’effort désormais, pour repartir de Miami avec au moins une victoire, pour réinitialiser les compteurs. Toutefois, les deux hommes sont choqués qu’à ce stade de la saison, on puisse remettre en cause cet aspect.

“Putain, c’est les Finales NBA. On doit jouer avec plus d’énergie. On ne peut pas jouer comme on l’a fait, on doit être meilleurs.” – Jeff Green

“Parlons de nos efforts. C’est les Finales NBA, et on parle d’efforts… C’est ma grande préoccupation […] Cela me laisse perplexe et déçu.” – Mike Malone

Mis à part la fin du premier quart-temps et le début du deuxième, lors desquels la franchise des Rocheuses a fait le trou, le même niveau d’énergie n’a pas été déployé par l’équipe tout au long du match. Mike Malone a pourtant l’habitude de demander beaucoup d’efforts à ses gars, mais le coach des Nuggets a visiblement été déçu du body-language global de son équipe aujourd’hui, qui ne semblait pas mesurer l’enjeu de ce Game 2.

En ce qui concerne Jeff Green, il embrasse son rôle de vétéran à merveille en demandant toujours plus de travail à ses coéquipiers, lui qui sait bien ce que cela représente après plus de quinze ans et dix équipes dans la ligue et une opération à cœur ouvert en 2012, à l’issue de laquelle il aurait peut-être pu ne jamais rejouer à notre sport chéri. Green mesure donc sa chance tout en connaissant le travail nécessaire pour y arriver, son rôle d’ancien est crucial ici, et le fait de taper du poing sur la table pourrait bien réveiller ses troupes.