Bousculé au Game 1, le Heat a répondu avec sérieux dans le Colorado pour aller chercher une victoire capitale dans la série face aux Nuggets. (111-108) Miami récupère l’avantage du terrain avant de rentrer en Floride.

Comment le Heat allait-il répondre à la furia du Colorado, telle était notre grosse question du jour avant d’attaquer ce Game 2 des Finales NBA. Pour cette seconde manche dans les Rocheuses, Erik Spoelstra bougeait ses premiers pions en changeant son cinq majeur. Exit Caleb Martin et bienvenue à Kevin Love. De la taille supplémentaire pour aider à l’intérieur, un choix qui faisait sens après le Game 1.

Le coach de South Beach voulait plus d’agressivité de la part de ses hommes et il est servi en ce début de match. Les Floridiens sont appliqués en défense et trouvent leurs spots en attaque. Totalement à côté de la plaque au dernier match, Max Strus montre qu’il n’a rien perdu de sa confiance en balançant quatre bombinettes du parking sur le seul premier quart-temps. Gabe Vincent et Bam Adebayo sont au soutien. En face, Denver ne montre pas son meilleur visage avec des pertes de balle et un jeu trop porté sur l’isolation. Heureusement, Nikola Jokic est là pour sauver les meubles au scoring. Si l’entame des Nuggets est à oublier, les petits poulets vont se réveiller avec fracas.

Les premières rotations vont s’avérer primordiales dans ce retour en grâce. La seconde unit de Denver va découper celle de Miami. Christian Braun est énorme en sortie de banc, Bruce Brown et Jeff Green également, les 3-points pleuvent sur la défense du Heat. Les protégés de Pat Riley se prennent une véritable avalanche sur la tronche et Nikola Jokic n’est même pas sur le terrain ! Denver prend les commandes du match. Heureusement pour Miami, le retour des titulaires va permettre de remettre un peu d’ordre dans la boutique. À la pause rien n’est fait. 57-51 Denver.

Au retour du break, Miami rattaque fort comme en début de match. Les tirs primés s’enchainent pour le Heat et Denver voit son avance diminuer. Mike Malone peut souffler un coup, Nikola Jokic est dans un (très, très, très) grand soir. Le Serbe est littéralement injouable sur ce troisième quart-temps (18 points). Il repousse à lui seul les retours de Jimmy Butler et compagnie. De quoi laisser à Denver un petit matelas avant d’attaquer le money time. (83-75)

Une avance qui va s’avérer insuffisante car le Heat est en mission et livre un merveilleux dernier quart-temps. Défensivement, ça verrouille à la perfection. En attaque, le très bon Gabe Vincent reçoit le soutien d’un Duncan Robinson dans tous les bons coups. Pas franchement dans un grand soir jusque-ici, Jimmy Butler sort aussi de sa boîte au bon moment. En face, Denver accumule les pertes de balle et les mauvais choix. Seul Nikola Jokic surnage mais il est trop isolé. Trop occupés à contester les coups de sifflet des arbitres, les Nuggets sortent de leur match et le Heat en profite pour enfoncer le clou.

Miami tient le bon bout et peut croire à une victoire tranquille mais Jamal Murray sonne la révolte des siens. Denver revient à -3 à une minute du terme mais Bam Adebayo a de la glace dans les veines sur la ligne des lancers. Le pivot a encore livré un très gros match cette nuit. Jokic (encore lui) remet les Nuggets à -3 mais Jamal Murray ratera le shoot de l’égalisation sur la dernière possession. Grosse victoire collective du Heat, qui a récupéré ce qu’il était venu chercher à savoir une victoire à l’extérieur. La troupe d’Erik Spoelstra repart en Floride avec l’avantage du terrain !

Monumental effort mental et collectif du Heat pour tenir dans la rencontre et effectuer la bascule au meilleur moment.

Pas un grand Jimmy Butler ?

Pas grave.

Duncan Robinson, Gabe Vincent, Kyle Lowry et Bam Adebayo renversent la rencontre. Solide Kevin Love, Strus adroit.

