Nous y sommes enfin : les Finales NBA ont commencé. Après tant d’attente, le moment le plus important de la saison pointe le bout de son nez. Heat et Nuggets veulent ramener la coupe à la maison, mais pour cela, il faudra gagner quatre matchs, et surtout subir les foudres de la team notes qui va sévir en ce mois de juin.

Game 2 à venir, le Heat est déterminé à envoyer à Denver sa première défaite à la maison, tandis que les Nuggets veulent continuer de voir leurs adversaires suffoquer et partir au soleil de Sud Plage avec 2 matchs d’avance. Nikola Jokic a eu beau poser un nouveau code Wi-Fi en guise de ligne de stats, il était bien trop seul, lâché par un Jamal Murray plus discret et un Michael Porter Jr. infâme. En face, Miami a pu compter sur son habituel collectif porté par… Gabe Vincent et ses shoots façon FIBA Patty Mills, mais aussi Duncan Robinson, Kyle Lowry ou les indéboulonnables Jimmy Butler et Bam Adebayo. C’est l’heure d’envoyer les notes maintenant.

# Denver Nuggets

Nikola Jokic (8) : un jour, on va apprendre que le Joker a un ver solitaire ou une connerie du genre à force de bouffer tous ses adversaires en deux deux. Les mêmes défis et le même appétit qu’Alan Food, capable de s’envoyer deux gigatacos en 1 heure. Et si Nikola Jokic avait un palais de doberman ?

Aaron Gordon (5,5) : plus discret qu’au Game 1, il n’en reste pas moins essentiel à la finition et off-ball pour Denver. Il ne paie pas de mine mais fait quand même bien plaisir. Le 7ème nugget surprise dans une boîte de 6.

Michael Porter Jr. (3,5) : si vous voulez inciter n’importe quelle personne à prendre les armes et à mettre des rafales dans une tornade cible à l’effigie de MPJ, montrez-lui ses highlights du Game 2. Que de mauvaises décisions…

Kentavious Caldwell-Pope (4) : aujourd’hui, c’est une faute bête par lettre dans son blaze. On n’est pas bons en calcul mental alors on vous laisse compter.

Jamal Murray (5) : le shoot de la prolongation ne sera malheureusement pas pour lui. Plus discret sur ce Game 2, il a tout de même toujours des flashs de Prime Kobe lors des Playoffs. Le lance-flammes s’est enrayé dans les Rocheuses, il faut le faire repartir sous le soleil floridien.

Christian Braun (6,5) : il aurait rêvé de faire la différence en sortant du banc. Malheureusement, ce sera insuffisant pour repartir avec la W. Alphonse Braun, la puissance du port du Havre.

Bruce Brown (6) : dans le top 2 des meilleures recrues de l’année côté Nuggets, et certainement pas deuxième. Du hustle, du tir, de l’altruisme… La barre que tu attends avec tant d’impatience sur Tetris.

Jeff Green (5,5) : le seul mec du vestiaire qui paie encore en francs, mais qui continue de choquer avec son jump et son intelligence de jeu. We Love Green, le festival écolo.

# Miami Heat

Bam Adebayo (7) : il ne fait que monter en puissance depuis le début des Playoffs. Des petits shoots en attaque, de la grosse défense et surtout une activité débordante des deux côtés du terrain. Ce match de Bam paraît encore plus cliché qu’une série télévisée de Franck Gastambide.

Kevin Love (5) : propulsé titulaire après le match cata de Caleb Martin, il a été précieux malgré sa mauvaise réussite aux tirs. Sur tout le reste, il a été plutôt bon. En plus, son nom colle bien à la fête des mères.

Jimmy Butler (6,5) : il a fait de son mieux pour contenir Jamal Murray dans sa moitié de terrain, mais n’avait pas autant de lucidité pour terminer les actions en attaque. Quelques gros shoots sont quand même à mettre à son actif. Parce que quand même, vous avez déjà vu une tartiflette sans reblochon vous ?

Max Strus (6) : on l’a quitté après un 0/10 aux tirs après le Game 1, soit environ la même note que toi à ton dernier DS de maths. Mais on l’a retrouvé fringant dès le début de ce Game 2.

Gabe Vincent (7,5) : s’il arrête subitement de shooter à s’en fracasser le poignet, sachez que c’est un nom de code pour un appel à l’aide, et qu’il faut vite secourir Gabe Vincent. Toujours aussi précieux à distance, il bonifie l’attaque du Heat et est létal de loin.

Duncan Robinson (6,5) : dès que le Heat a eu besoin de lui, D-Rob a mis le kimono tel un SZH survolté dans le Palma Show. Plusieurs bombinettes de suite derrière l’arc pour maintenir Miami en vie. Il s’est même permis de flex dans le dernier quart-temps. On ne sait pas où ni comment, mais il y a forcément une loi qui l’interdit quelque part.

Caleb Martin (4,5) : sorti de sa tanière lors des Finales de Conférence pour sortir quelques bons matchs (et devenir le MVP officieux de cette série), a balancé un tir important de nulle part avant de repartir peinard au soleil. Lionel Messi au PSG.

Cody Zeller (3) : a servi de bétail à Nikola Jokic pendant tout le match. Quitte à avoir une dégaine de prof de chimie, autant que ce soit pour fabriquer de la meth avec Jesse Pinkman sérieux.

Kyle Lowry (5,5) : de l’expérience, des gros shoots, de la défense, et un gros derche, comme ça, ça n’a rien à voir. K-Low est une valeur sûre à Miami, tu lui prêtes ta voiture, il te la rend nettoyée et avec le plein.

Haywood Highsmith (4,5) : Haywood Highsmith dans le Colorado. Haywood Lowsmith à Miami. Vous l’avez ?

Score final : 111 à 108 pour le Heat qui égalise, récupère l’avantage du terrain, et inflige aux Nuggets leur première défaite à domicile des Playoffs. On retourne à South Beach, avec son soleil, sa plage et sa vie nocturne pour le Game 3. Viendez, ça va être grand.