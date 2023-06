Mené de huit points à l’entame des douze dernières minutes du Game 2, le Heat devait réaliser son meilleur quart-temps de la saison pour espérer repartir de Denver avec une victoire. Devinez quoi : les hommes d’Erik Spoelstra ont répondu au challenge. +11 dans l’ultime période, victoire 111-108, 1-1 balle au centre !

Le Heat a eu chaud, très chaud en voyant Jamal Murray s’élancer pour tenter d’égaliser à 3-points sur le buzzer. Au cours des trois dernières minutes du match, Denver a réalisé un gros run (13-4) pour essayer de forcer une prolongation, mais Nikola Jokic et ses copains sont partis de trop loin. Car lors des neuf minutes précédentes, Miami avait tout simplement surclassé les Nuggets.

Derrière au score 83-75 à la fin du troisième quart, le Heat a infligé un 32-12 aux hommes de Michael Malone. 32-12 !

That 4th quarter was special.

🔥 Outscored them 36-25

🔥 11-16 FGM

🔥 9-10 FTM pic.twitter.com/Gq0h5T8fB9

Le match a commencé à tourner quand Duncan Robinson a pris feu en attaque. Alors que Nikola Jokic était sur le banc côté Denver et que Jimmy Butler se reposait également côté Miami, le sniper de South Beach a sorti un 8-0 personnel : une première banderille à 3-points, suivi d’un panier avec la faute en pénétration (oui oui !), puis un deuxième missile from way downtown juste après un lancer-franc manqué. De quoi flex comme un patron. Parfait pour remettre Miami sur les rails après une fin de troisième quart difficile.

Néanmoins, Duncan Robinson n’a pas été le seul à briller dans l’ultime période. Parce qu’au final, c’était un vrai effort collectif.

Damn. pic.twitter.com/OkOlWdAOvx

Gabe Vincent, très solide tout le match, a profité des breakdowns défensifs de Denver pour sanctionner au tir extérieur. Kyle Lowry, précieux en sortie de banc, a fait valoir son expérience, profitant lui aussi d’erreurs adverses comme lorsque Kentavious Caldwell-Pope lui a offert trois lancers-francs en fin de possession. Jimmy Butler, souvent discret au scoring mais efficace dans le playmaking cette nuit (en plus de défendre sur Jamal Murray), a également enchaîné les paniers décisifs au milieu de la période pour creuser l’écart en faveur de Miami. Caleb Martin a lui apporté sa petite touche personnelle avec un tir primé important, tandis que Bam Adebayo était remarquable d’activité en pesant au scoring (coucou Michael Porter Jr.), à la passe et à l’intérieur, sans oublier d’être clutch sur la ligne.

BAM ADEBAYO 🔥

MONSTER DUNK 😤

Miami has taken an 11-point lead, under 5 minutes to play on ABC! pic.twitter.com/iyGFUdLuCv

Offensivement, le Heat a été chirurgical dans le dernier quart, terminant avec un 11/16 au tir et 9/10 aux lancers. En matière d’exécution, de shotmaking et de jeu collectif, Miami était dans un excellent rythme, les Floridiens sanctionnant le moindre relâchement de Denver en défense. Miami a également réussi à provoquer rapidement des fautes pour être longtemps dans le bonus, alors que Butler et ses copains n’avaient terminé qu’avec deux lancers-francs dans le Game 1. Et tout cela s’est traduit de l’autre côté du terrain. Car quand vous êtes aussi efficace en attaque, cela ne donne aucune opportunité en transition à l’adversaire, et ça permet à l’équipe de défendre sur jeu placé. Résultat : en dehors des trois dernières minutes, le Heat a vraiment réussi à sortir les Nuggets de leur zone de confort en attaque.

Certes Nikola Jokic a terminé avec 41 points et a scoré pratiquement à chaque fois qu’il en avait l’opportunité. Mais au niveau de leur flow offensif, habituellement si difficile à contenir pour l’adversaire, les Nuggets ont trébuché. Pertes de balle non forcées, pas vraiment de rythme, erreurs inhabituelles au niveau de l’exécution offensive, un Jokic frustré par certaines décisions arbitrales, bref le scénario rêvé pour le Heat. La défense de zone balancée par Erik Spoelstra a encore fait des dégâts, comme si souvent dans ces Playoffs, et Miami a joué avec la discipline et l’intensité nécessaires pour remporter un match de Finales NBA en terre hostile. Tout le contraire de Denver.

La défense de zone vraiment bien exécutée, le taff sur Murray en 1er rideau et en aide, les lignes de passe de Jokic coupées.

Le taff défensif de ce Heat est monstrueux d’adaptation, de justesse et de discipline collective. +11 Heat à 4’30 de la fin !! C’est FOU

Des deux côtés du terrain, le Heat a lâché un effort collectif exceptionnel pour arracher le Game 2 à Denver. Miami a réussi à imposer son rythme, son jeu, son intensité dans les moments importants.

1-1 désormais dans la série avant d’aller à Miami, le Game 3 s’annonce brûlant !