Meilleur marqueur du Heat dans la défaite du Game 1, Bam Adebayo avait bien démarré ses Finales NBA l’autre jour. Cette nuit ? Le pivot All-Star de Miami a enchaîné, lui qui a été l’un des grands artisans la victoire XXL des Floridiens à Denver. De quoi recevoir les louanges de son coach Erik Spoelstra.

On le disait avant le début de la série : opposé à Nikola Jokic, Bam Adebayo est face au challenge de sa carrière. Et si le Heat veut avoir la moindre chance de remporter le titre NBA face aux Nuggets, il doit jouer le meilleur basket de sa vie ou pas loin.

Pour le moment, Bam est au rendez-vous.

Bien sûr, les 41 points inscrits par le Joker dans le Game 2 peuvent laissent penser qu’Adebayo a été dominé de tous les côtés. Mais Jokic a atteint un tel niveau d’excellence aujourd’hui qu’on ne peut plus juger son principal défenseur par rapport au nombre de points qu’il a encaissés. Il faut le juger sur sa capacité à rendre les choses difficiles pour le double MVP, même si ce dernier finit par scorer. Et Adebayo est sans doute l’un des intérieurs NBA les mieux équipés pour remplir cet objectif.

Se démenant tout le match pour essayer de gêner Jokic, Bam ne s’est jamais découragé dans sa mission. La rotation intérieure limitée du Heat ne lui laisse d’ailleurs pas beaucoup de temps pour souffler, son back-up Cody Zeller se faisant bouffer par le Joker à chaque fois qu’il est sur le terrain. Mais au final, Adebayo a été récompensé par une victoire, la défense de zone de Miami ayant fait la différence dans le dernier quart-temps pour le Heat. Et le plus impressionnant dans tout ça ? C’est qu’en plus de ses efforts défensifs (2 contres) et au rebond (9 cette nuit), Adebayo a encore une fois assuré en attaque.

“Bam… je ne peux pas suffisamment souligner à quel point ses responsabilités sont compliquées dans cette série. De devoir défendre peut-être le meilleur joueur de la Ligue, tout en devant assumer un grand rôle offensivement… ce n’est pas comme s’il pouvait se reposer en attaque. Donc il doit jouer 40 minutes ou plus.” – Erik Spoelstra

En attaque, Bam Adebayo a une nouvelle fois pesé : 21 points à 8/14 au tir et 5/5 aux lancers-francs, mais aussi 4 passes décisives pour faire jouer les autres comme il sait le faire. Il a notamment step-up dans le gros dernier quart du Heat, au scoring et au playmaking, tout en démontant Michael Porter Jr. avant de se montrer clutch sur la ligne des lancers. C’est en effet Bam qui a lâché un 2/2 très propre dans la dernière minute alors que les Nuggets – seulement à trois points au tableau d’affichage – tentaient un comeback.

Vous l’avez compris, Bam Adebayo était sur tous les fronts cette nuit, et le Heat ne serait pas reparti de Denver avec l’avantage du terrain sans un nouveau match très solide de sa part. Son coéquipier Duncan Robinson a très bien résumé son impact après le match, en disant que Bam était “le cœur et l’âme” de l’équipe. Un sacré beau compliment quand on sait que l’équipe en question possède notamment Jimmy Butler, pour l’instant pas au top sur ce début de Finales…

