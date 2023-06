L’aube pointe le bout de son nez et c’est l’heure d’une petite dose de highlights made in ballon orange. Allez, on attaque le Top 5 sans trainer.

Jamal Murray part en contre-attaque et sert un Christian Braun qui coupe parfaitement avant de finir à deux mains.

Nikola Jokic devrait jouer avec un bras dans le dos, c’est beaucoup trop facile pour le Joker.

Et encore le magicien serbe qui offre un caviar parfait pour un Aaron Gordon qui écrase du cercle.

Bam Adebayo pose son giga dunk du soir en conclusion d’un super pick and roll.

Jamal Murray s’offre son moment de gloire avec un gros drunk en transition et la faute. Le meneur peut flex devant son public.