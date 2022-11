L’aube n’est même pas encore là mais on se fait déjà les plus belles actions de la nuit. Préparez le café et les croissants, on s’occupe du reste. Allez, c’est parti pour le Top 5.

Jalen Suggs était en feu face aux Warriors, la preuve en images.

Jordan Poole fait souvent danser ses adversaires et c’est à présent son tour. C’est ce qui s’appelle l’arroseur arrosé. Oui, c’est un jeu de mots.

Les joueurs du Magic sont tellement focus sur Steph Curry que Draymond Green peut tranquillement aller placer son gros dunk. Y’a pas que le Chef qui sait faire des choses chez les Dubs.

Jordan Poole se défoule sur le cercle. Sa perf du soir a dû l’énerver sans doute.

Jamal Murray est de retour ! Un money time de bourrin et un reverse dunk sur la tête de Luguentz Dort et Darius Bazley ! Le Lutin du Colorado dans ses œuvres.