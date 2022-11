Si les résultats ne sont pas excitants sur ce début de saison chez les Warriors (9 matchs, 6 défaites dont 4 de suite en cours), les affaires sont les affaires. Et en attendant que le bilan soit meilleur à Golden State, une question commence à chauffer chez certains : que va-t-il se passer concernant Draymond Green, probable agent-libre cet été ?

On l’aime, on le déteste, mais son importance est indéniable.

Pierre angulaire de la défense des Warriors, vétéran leader à la voix surpuissante, coéquipier motivateur et parfois un peu trop… rugueux, Draymond Green est Draymond Green. Un quadruple champion NBA, un futur Hall of Famer, un joueur qui aura son maillot retiré au Chase Center et qui rentrera dans l’histoire de ce merveilleux sport. Mais savez-vous ce que sera Draymond Green également ? Agent-libre cet été. Ou du moins, on peut fortement le supposer.

Avec une année de contrat à 26 millions cette saison et une player option à 27 millions et des poussières pour la saison NBA 2023-24, nombreux sont ceux qui pensent voir l’ailier-fort débarque sur le marché de juillet 2023, avec la ferme intention de signer un nouveau beau contrat. Jusque là, rien d’anormal nous direz-vous. Et dans le coeur des Warriors, des fans comme des décisionnaires de la franchise, l’envie de le conserver est aussi partagée qu’évidente. Jusque là, rien d’anormal également nous direz-vous.

Ce qui n’a pas empêché Zach Lowe de revenir sur le dossier Draymond Green dans un long format chez ESPN, et d’y ajouter une petite touche d’information avec sources.

If this is really a « Last Dance » season for the 3-5 Warriors (and that’s not a sure thing by any stretch), I’m going to spend a lot of it thinking about Draymond Green: https://t.co/MufP4fYJlV — Zach Lowe (@ZachLowe_NBA) November 3, 2022

« Les Warriors n’ont engagé aucune conversation de transfert centrée autour de Draymond Green, et ils n’en ont pas l’intention à l’heure actuelle. »

On en voit venir avec des gros : duh, évidemment qu’ils ne vont pas faire ça.

Oui, l’évidence semble de mise, sauf que ce n’est pas comme si la situation du joueur et celle des Warriors étaient impeccables sur tous les plans, sur le court, moyen et long terme. On parle d’une franchise qui a déjà près de 200 millions de dollars de salaires engagés sur la saison 2023-24, on parle d’une franchise qui a prolongé Andrew Wiggins et Jordan Poole dernièrement. On parle d’un joueur en Draymond Green qui a vu son niveau de jeu baisser au fil des années, d’un leader qui a mis une patate à son propre coéquipier en plein camp d’entraînement, et qui a surfé sur l’acceptable plus d’une fois quitte à mettre les siens en danger. On parle d’une institution à Golden State qui veut continuer à remporter des titres, et qui devra aussi se pencher sur le dossier Klay Thompson prochainement, contractuellement parlant.

L’idée ici n’est pas d’imaginer un monde dans lequel Draymond Green flotte dans les rumeurs de la prochaine trade deadline, cela semblerait totalement dingue et prématuré. L’idée ici, et c’est dans ce sens que Zach Lowe a notamment fait son petit papelard, c’est de se positionner longtemps en avance, au cas où quelque chose de dramatique venait à se produire.

Est-ce que Golden State veut conserver Draymond, et si oui pour combien ?

Est-ce que Draymond veut continuer à Golden State, et si oui pour combien ?

L’heure sera bientôt celle des discussions, et il faudra qu’une décision soit prise. Car si le management des Warriors ne rassure pas Green quant à leurs intentions cet été, ce qui apparaîtra comme une pauvre rumeur de début novembre se transformera en véritable appel de phare réalisé plusieurs mois à l’avance.

Draymond Green et les Warriors, l’affaire roule et devrait rouleur long-terme. Mais que va-t-il se passer cet été, si Draymond devient agent-libre ? Est-ce que Golden State le conservera, et quelle sera la taille du contrat ? Les débats sont lancés, à vous les claviers.

Source : ESPN