En s’imposant à Denver cette nuit, le Heat a non seulement égalisé dans la série pour prendre l’avantage du terrain sur ces Finales NBA, mais il a également égalé un record de la Ligue avec un nouveau comeback des familles.

Quand Miami était mené 50-35 au milieu du second quart-temps après une grosse avalanche locale, on ne donnait pas cher de la peau du Heat. Certes on savait que les hommes d’Erik Spoelstra ne lâchent jamais rien et qu’ils ont déjà réalisé plusieurs comebacks sur ces Playoffs, mais là c’était Nikola Jokic en face, contre des Nuggets très solides avec beaucoup de momentum, dans un environnement très hostile. Bref, pas cette fois hein.

Et pourtant.

Encore une fois, le Heat a réussi à inverser la vapeur, limitant la casse dans un premier temps avant d’imposer son rythme pour finalement manger les Nuggets dans un quatrième quart-temps très violent pour Denver. Résultat final : 111-108 pour Miami, et une septième victoire sur ces Playoffs 2023 après avoir été mené (minimum) de dix points. Un record égalé sur les 25 dernières années.

Game 2 was the Heat’s 7th double-digit comeback win of this postseason.

That’s tied for the most such wins in a single postseason in the last 25 years, joining the Warriors last season and the Heat in 2011 & 2012. pic.twitter.com/zFzonB0dEB

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 5, 2023

Les Warriors ont réalisé un exploit similaire dans leur route vers le titre l’an passé. Mais ce qui est le plus marquant dans le tweet juste au-dessus, c’est que le Heat est un véritable spécialiste de la discipline. En 2011 comme en 2012, lors des années Heatles avec le Big Three LeBron James – Dwyane Wade – Chris Bosh, Miami enchaînait également les comebacks, pour deux qualifications en Finales NBA et un titre de champion sur ces deux années-là.

➡️ 256 pages

➡️ une dizaine de chapitres

➡️ plus de deux ans de travail

Tout ça pour vous raconter la folle aventure de l’une des équipes légendaires de l’histoire de la NBA : les Heatles de LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh ! 🔥🔥🔥 https://t.co/Vn6eiDewkY

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) April 24, 2023

Tout ça pour dire que batailler, ne jamais rien lâcher, rester toujours solide mentalement malgré l’adversité, c’est tout simplement dans l’ADN de la franchise floridienne. Peu importe les joueurs qui sont sur le terrain, peu importe les époques, peu importe l’adversaire.

La liste des comebacks du Heat sur les Playoffs 2023

Game 4 vs Bucks : déficit maximal de -15, victoire 119-114

Game 5 @ Bucks : déficit maximal de -16, victoire 128-126

Game 1 @ Knicks : déficit maximal de -12, victoire 108-101

Game 6 vs Knicks : déficit maximal de -14, victoire 96-92

Game 1 @ Celtics : déficit maximal de -13, victoire 123-116

Game 2 @ Celtics : déficit maximal de -12, victoire 111-105

Game 2 @ Nuggets : déficit maximal de -15, victoire 111-108

Grâce à ce nouveau comeback, le Heat peut plus que jamais rêver au titre NBA. L’avantage du terrain récupéré, Miami va désormais jouer deux matchs consécutifs à la maison, avec la possibilité de prendre les commandes de la série.

__________

Source texte : ESPN