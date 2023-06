On remet les compteurs à zéro ! En ayant pris le Game 2, le Heat fait tomber l’imprenable Ball Arena du Colorado. Cela n’était plus arrivé depuis deux mois pour Denver et – inversement – depuis sept ans pour Miami. De quoi mettre un peu de piment dans ces Finales NBA.

Cela faisait maintenant 68 jours, soit 1638 heures, soit 97 920 minutes ou encore 5 875 200 secondes que la forteresse des Nuggets n’avait pas été prise d’assaut. Eh oui, si on se fait un flashback en Playoffs, on a bien des 2 à 0 à chaque début de série pour Denver contre les Wolves, les Suns et les Lakers. Et tous les matchs de fin de série ont également été géré dans les montagnes du Colorado. Mais cette nuit, à 1608 mètres d’altitude, le Heat a sorti ses meilleures bouteilles de CO₂ et mis, d’entrée de jeu, Denver en difficulté. De quoi lancer les Finales NBA comme il se doit.

Mais ce Game 2 dans le Colorado représente également une autre remise à zéro des compteurs de victoires, puisqu’en plus de s’être brillamment détaché de Denver, Miami a réinitialisé ses comptes avec les Nuggets. Les hommes d’Erik Spoelstra n’avaient plus gagné dans le Colorado depuis le… 30 novembre 2016, donc depuis un petit bout de temps déjà. Pour vous donner une idée, Kevin Durant signait aux Warriors, Ben Simmons était dans son année rookie et Emmanuel Mudiay jouait toujours pour les Nuggets. De quoi rappeler des bons souvenirs à certains, et en faire cauchemarder d’autres.

Highlights from the last time the Heat beat the Nuggets in Denver (November 30th, 2016)

Whiteside: 25 PTS, 16 REB, 4 BLK

Jokic: 17 PTS, 14 REB off the bench

Murray: 9 PTS off the bench (6 of team’s last 7) pic.twitter.com/uepWsMmzF2

