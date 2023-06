Il s’agira évidemment de l’une des clés de ces Finales NBA entre Nuggets et Heat : le contrôle de la raquette. Défenseur talentueux, Bam Adebayo va être chargé de défendre Nikola Jokic, l’un des meilleurs pivots de l’histoire. Pour l’intérieur de Miami, ce duel sera certainement le plus gros challenge de sa carrière.

Il y a des matchs dont on se rappelle toute sa vie, des matchs qui nous ont tellement mis au défi qu’on souhaite presque perpétuellement les revivre pour ressentir le frisson que procure l’adrénaline dans ces moments uniques. Bam Adebayo s’apprête à vivre ces émotions, à l’aube d’une série de Finales NBA dans lesquelles il va devoir défendre sur Nikola Jokic. Monstre de talent, le pivot Serbe est l’homme providentiel des Nuggets et cartonne depuis deux mois. Karl-Anthony Towns ? Du gâteau. Deandre Ayton ? Pas moins. Anthony Davis ? Un jouet. Trois géants référence au poste 5 sont tombés face au jeu multi facettes du Joker. Bam Adebayo, reconnu comme excellent défenseur, peut-il relever ce challenge ?

Un peu de statistiques : Bam Adebayo, depuis 3 ans, c’est 18,5 points, 7,5 rebonds et 3,3 passes face aux Nuggets, en six matchs de saison régulière. Des nombres somme toute corrects, qui devront toutefois être gonflés pour éviter une correction qui – quoi qu’il arrive – est annoncée par les bookmakers. On a pu l’observer notamment lors du Game 1 entre Denver et Los Angeles : un Anthony Davis à 40 pions n’a pas suffi. Parce que même s’il a été mangé sous le panier, Jokic a compensé en attaque, via du scoring, mais surtout de la distribution du jeu.

Voilà pourquoi, au delà de toute considération offensive, la mission capitale de Bam Adebayo, et par extension du Heat, c’est bloquer ce diable de Serbe un peu grassouillet. En étant au plus près de lui, pour l’empêcher de faire son jeu, actif avec les mains et les bras pour dissuader les passes. Fermer l’accès au cercle ? C’est aussi une priorité. Oui, car pendant que l’autre vous distille 15 caviars par match, il en profite pour coller la trentaine d’unités en toute discrétion. Une merveille de jeu pour ses coéquipiers, mais un cauchemar pour l’adversaire. Interrogé sur sa vision de la défense face à NJ, le grand dadet de South Beach est très clair sur son objectif.

“Je dois le forcer à prendre des tirs difficiles. Et on verra ce qu’il se passe. On sait qu’il devient extrêmement dangereux quand il intègre ses coéquipiers à son jeu, avec ses passes incroyables. Je ne veux pas que mes coéquipiers viennent en aide, ça laissera des espaces. S’il m’en colle 45 ou 50… on s’en fiche s’il ne gagne pas. L’histoire retient le gagnant.” – Bam Adebayo

Bang. Dans la ganache des journalistes présents. Un discours clair : la win et rien d’autre. S’il faut prendre une soupe en face à face pour éviter le carton au global ? Pas grave, car rien n’est plus vrai que cette phrase : l’histoire ne retient que les gagnants.

Bam sera aussi aidé par son coach, Erik Spoelstra. Au delà des acteurs sur le terrain, cette série propose un duel tactique de haut niveau. Comment le Spo’ va-t-il gérer le cas Jokic ? Avec un jeu de trappes ? Le géant des Balkans n’attend que ça pour trouver son coéquipier libéré. Non, sans doute qu’une zone, si elle est suffisamment dynamique et réactive, pourra couper les tentatives de transmission de la star des Nuggets, tout en assurant une présence importante sous le panier. Adebayo ne sera donc pas tout seul pour freiner le monstre, mais sera la pièce centrale du dispositif de Miami.

Avec cette assurance : celle qu’en cas de victoire du Heat, il aura écrit sa propre légende en lettres d’or. Celle de l’un des tout meilleurs pivots actuels, celle de l’un des meilleurs défenseurs à ce poste. Et surtout, prouvé qu’il était possible de mettre Jokic hors course sur plusieurs rencontres. La mission est réglée sur le niveau “diabolique” mais la récompense en vaut la peine. Il n’y a plus qu’à se mettre au boulot et rendez-vous ce soir à 2h30 du matin, pour les premières réponses à tout ce qui a été évoqué ici !

Bam Adebayo pre-finals press conference – Isolated Jokic talk.

The final answer Bam gives here may be the best answer of the day. #MileHighBasketball pic.twitter.com/kKN24W1YK1

— n i k o l a e s t h e t i c (@nikolaesthetic) May 31, 2023

Sources : NBA, Statmuse