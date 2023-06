Comme d’habitude sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des prochains jours, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. Alors on note bien chaque rendez-vous dans l’agenda parce que ce sont les derniers avant un bail ! Heureusement, on peut compter sur beIN Sports pour nous faire vivre l’intégralité des Finales NBA 2023 en direct.

Dans quelques heures, le coup d’envoi de cette dernière série des Playoffs NBA sera donné dans le Colorado. Que vous soyez hypés par cette affiche ou non, on sait que vous serez devant votre écran pour savoir si Jimmy Butler et sa bande vont aller jusqu’au bout de l’exploit ou si Nikola Jokic va caresser son premier trophée Larry O’Brien dans quelques semaines.

Pour nous faire vivre ces Finales NBA, beIN Sports sera bien évidement présent sur place avec Jacques Monclar, Xavier Vaution et Rémi Reverchon en direct de la Ball Arena de Denver et de la Kaseya Arena de Miami pour nous partager l’atmosphère qui règne dans ces deux villes de basket. Allez, assez rigolé, par ici le menu ! Et comme on est gourmand, on réclamera juste que ça aille en sept matchs, histoire de ne pas avoir acheté toutes ces provisions pour rien.

Dans la nuit du jeudi 1er juin au vendredi 2 juin

Denver Nuggets – Miami Heat, Game 1, à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 juin

Denver Nuggets – Miami Heat, Game 2, à 2h (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 juin

Miami Heat – Denver Nuggets, Game 3, à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 juin

Miami Heat – Denver Nuggets, Game 4, à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 juin

Denver Nuggets – Miami Heat, Game 5*, à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 juin

Miami Heat – Denver Nuggets, Game 6*, à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 juin

Denver Nuggets – Miami Heat, Game 7*, à 2h (beIN 1)

* : si nécessaire

On imprime gentiment le programme, on se l’affiche dans l’entrée ou au bureau, et ainsi on ne perd aucune goutte de ce qui sera proposé ces deux prochaines semaines sur la chaîne ! Pendant ce temps-là, on va acheter un peu de café…