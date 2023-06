Nikola Jokic versus Jimmy Butler, un duel pour l’histoire

Si Jimmy Butler et Nikola Jokic ne sont pas du genre à vouloir tirer la couverture à eux, il ne fait aucun doute que le duel entre la star de Miami et celle de Denver représente l’une des principales storylines des Finales NBA 2023. C’est encore plus le cas lorsqu’on se plonge dans le parcours de ces deux joueurs qu’on n’attendait pas là au moment de leur arrivée dans la Grande Ligue.

Deux joueurs qu’on ne calculait pas à la Draft

La Draft, c’est le processus annuel de sélection où les meilleurs prospects partent normalement en premier dans le but de toujours garder une certaine parité au sein des 30 franchises NBA. Eh bah sachez que Jimmy Butler a été sélectionné en dernière position du premier tour en 2011 par Chicago (30e choix), alors que Nikola Jokic a lui carrément dû patienter jusqu’au second tour avant de se faire appeler par les Denver Nuggets (41e choix) en 2014.

Jimmy Butler : 30ème choix de la Draft 2011.

Nikola Jokic : 41ème choix de la Draft 2014.

Pour l’anecdote, Jokic a été sélectionné par les Nuggets pendant la diffusion d’une pub pour des burritos sur la chaîne ESPN. La preuve ultime qu’absolument personne ne le calculait à l’époque. En même temps, sur les scouting reports, ça parlait plus de ses grosses limites athlétiques que de son potentiel offensif ou son immense talent à la passe. “C’est difficile de l’imaginer survivre dans les raquettes NBA, sa condition physique est un problème, il est trop lent, il a une marge de progression limitée…”, voilà comment le Joker était globalement perçu il y a dix ans.

Le scouting report sur Jimmy Butler en 2011 ? Tout aussi épique. “Il n’a pas ce qu’il faut pour devenir un futur All-Star, il se bat et défend mais est trop limité offensivement, il n’est pas assez athlétique pour dominer en NBA.”

Au final, Jimmy et Nikola Jokic sont devenus deux des plus gros steals de l’histoire de la Draft NBA, chacun connaissant une folle ascension vers l’élite de la Ligue.

Deux joueurs à l’ascension spectaculaire

Non seulement Jimmy Butler et Nikola Jokic ont été draftés très loin, mais surtout ils viennent de loin. Dans les différents sens du terme.

Saviez-vous que Jimmy a été abandonné par son papa alors qu’il n’était encore qu’un gamin de la banlieue de Houston ? Saviez-vous que Butler a ensuite été mis à la porte par sa mère à seulement 13 ans ? Cette dernière, devant faire face à des problèmes d’addiction et frustrée par le comportement de son fils à l’époque, a préféré se séparer de lui, ce qui a obligé Jimmy à squatter chez des potes pour éviter de se retrouver à la rue en ayant les poches complètement vides. Ce n’est qu’à partir du moment où Butler a été accueilli par la famille de l’un de ses amis, un certain Jordan Leslie (que Jimmy a rencontré lors d’un camp basket), qu’il a fini par trouver le droit chemin. Jimmy B. s’est ensuite imposé comme l’un des meilleurs joueurs au lycée de Tomball (Texas) et a rejoint l’université de Marquette après un passage express du côté du Tyler Junior College.

Nikola Jokic, lui, a été élevé par ses deux parents aux côtés de ses deux grands frères. Tout ça dans une petite ville au nord de la Serbie : Sombor. Pas le même environnement que Jimmy, ça c’est sûr. Mais comme Butler, celui que l’on surnomme aujourd’hui le Joker n’était pas vraiment destiné à devenir l’un des meilleurs joueurs du monde. Limite il avait plus de chances de devenir un jockey reconnu qu’une star NBA, Nikola participant à des courses de chevaux durant sa jeunesse en marge du basket. Finalement la balle orange a pris le dessus, et Jokic a fait son bout de chemin en Serbie jusqu’à devenir l’un des meilleurs joueurs de la ligue adriatique (ABA) autour de 2014.

I feel like Nikola Jokic, after a Hall of Fame career, will just disappear from the USA, settle down in Serbia with his horses, and we’ll never hear anything from him again. pic.twitter.com/KCvlFn2UBG

Après leur arrivée en NBA, Jimmy Butler et Nikola Jokic ont tous les deux connu une ascension spectaculaire dans la Grande Ligue.

Le premier s’est d’abord fait une place chez les Bulls de Tom Thibodeau grâce à sa grosse défense, son côté dur à cuire et sa grosse éthique de travail. Progressivement, il a étendu son jeu offensif pour devenir un véritable two-way player en NBA, et même un All-Star à partir de 2015 (année où il a terminé avec le titre de MIP) quand il tournait à plus de 20 points de moyenne. Jimmy est ensuite passé par Minnesota où il a traumatisé Karl-Anthony Towns et Andrew Wiggins, ainsi que Philadelphie, avant de finalement rejoindre le Miami Heat de Pat Riley/Erik Spoelstra en 2019 avec le statut de joueur All-NBA.

Quant au second, il a rapidement montré en tant que rookie qu’il possédait un gros potentiel. Nikola Jokic était initialement à la lutte avec le pivot bosnien Jusuf Nurkic pour le spot de titulaire, mais ce dernier a vite été envoyé ailleurs pour laisser la place au jeune Serbe. Ce fut le début d’une ascension spectaculaire pour le Joker. Avec son intelligence de jeu, sa technique, sa polyvalence et ses énormes qualités de passeur, Jokic s’est imposé comme l’un des meilleurs pivots NBA. Depuis 2019, il enchaîne les All-Star Games, les nominations All-NBA et surtout les titres de MVP, Nikola passant tout près du triplé cette année après deux trophées en 2021 et 2022. Il a même failli devenir cette année le troisième joueur de l’histoire, et le premier intérieur, à finir une campagne en triple-double de moyenne.

Deux franchise players qui portent leur équipe au sommet

“Playoffs Jimmy”, ça vous dit quelque chose ? Ce surnom est une nouvelle fois de sortie sur ces Playoffs NBA 2023, un surnom qui symbolise la capacité de Jimmy Butler à élever son niveau de jeu sur la plus grande scène. Les fans du Heat en ont déjà eu un aperçu en 2020, quand Butler a enchaîné les performances XXL pour emmener Miami à seulement deux victoires d’un titre de champion, ou encore en 2022 lorsque le Heat a failli retourner en finale. Cette année, Jimmy B. refait le coup, réalisant une série absolument all-time au premier tour face aux Bucks – avec notamment un match à 56 points ! – pour éliminer la meilleure équipe de saison régulière, avant de continuer à performer pour emmener à nouveau le Heat en Finales NBA.

Élu MVP des Finales de Conférence Est, Butler est le leader parfait pour Miami, lui qui brille non seulement à travers ses performances mais aussi la confiance qu’il insuffle à l’ensemble de ses coéquipiers.

5 minutes du meilleur de Jimmy Butler lors du 1er tour jusqu’aux Finales de Conférence Est ! #NBAFinals

Game 1 : Nuit de jeudi à vendredi, 2H30 du matin sur beIN SPORTS pic.twitter.com/74ZjcgKMyb

Comme pour Jimmy, la bulle de 2020 à Orlando fut également le moment où Nikola Jokic a percé avec ses Nuggets en Playoffs. Aux côtés d’un grand Jamal Murray, le Joker a porté Denver jusqu’en Finales de Conférence Ouest à l’époque après avoir remonté pas moins de deux déficits de 3-1. Trois années plus tard, Jokic vient d’atteindre le niveau supérieur en portant les Nuggets en Finales NBA à base de triple-doubles et d’énormes cartons offensifs. Un véritable monstre.

Grâce à son altruisme, son humilité, sa capacité à rendre ses coéquipiers meilleurs et son côté “anti-star”, le Joker est le franchise player rêvé pour les Nuggets, une franchise qui fait rarement la une et qui préfère laisser les spotlights aux autres.

Un objectif commun : entrer dans la légende

Une chose est sûre : quoi qu’il arrive dans ces Finales NBA, l’histoire sera écrite. En particulier dans le cas de Jimmy Butler et Nikola Jokic.

Jamais une équipe classée numéro 8 en abordant les Playoffs n’a réussi à aller jusqu’au bout, les Knicks de 1999 étant la seule à atteindre l’ultime série de la saison avant Miami. Vous imaginez bien que si Jimmy Butler parvient à conclure sa grande campagne de Playoffs par un titre NBA, il rentrera dans la légende de son sport. Leader indiscutable, secondé par le pivot All-Star Bam Adebayo mais surtout entouré de joueurs non-draftés, Butler peut potentiellement remporter l’un des plus beaux titres de l’histoire après avoir sorti Milwaukee, New York et Boston sans jamais avoir l’avantage du terrain. Clairement, une bagouze enverrait Jimmy dans une nouvelle dimension.

Idem pour Nikola Jokic. Certes Denver arrive en Finales NBA avec le statut de premier de l’Ouest, et les Nuggets possèdent beaucoup d’armes à ses côtés (Jamal Murray, Michael Porter Jr., Aaron Gordon…). Certes, l’équipe du Joker a battu des Wolves assez faiblards au premier tour, des Suns qui jouaient à 2 contre 5 ensuite, puis des Lakers bien cramés dans sa route vers la finale. Mais il ne faut pas oublier que Nikola Jokic a l’occasion d’offrir aux Nuggets le tout premier titre de leur histoire, ce qui le placerait immédiatement parmi les meilleurs pivots all-time si ce n’est pas déjà le cas. Une occasion en or pour le double MVP.

Alors, qui va gagner son ticket vers l’immortalité ?

I am so ready for Nikola Jokić vs Jimmy Butler pic.twitter.com/tKunPPjHSV

